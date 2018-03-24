演员蒋易爆料：“导演选择了一个角色来客串，这是很惊喜的一个点。”顾长卫也打趣说好像自己上镜越来越帅了。





顾长卫为王玉雯拍照





据悉，《遇见你真好》改编自孔龙的原创小说《飞火流星》，电影讲述了“高四”紫荆复读学校中的三重爱情趣事，校园中一个又一个神秘搞笑的爱情故事环环相扣、互为因果、争相演绎另类的青春爱情。





在今日曝光的“导演大儿童”特辑中，顾长卫卖萌、踢球样样行，亲身示范一个童心未泯的大男孩形象——上一秒在拍摄间隙玩起颠球三连击，下一秒就连鞋带球一起踢飞；毫无大导演架子的他和众主创聊戏时，会像朋友间一样交流，然而一旦进入拍摄期间，一个镜头，一块映在脸上的颜色都会“斤斤计较”，需要连拍很多条直到满意。





顾长卫给曹骏讲戏





顾长卫在片场不仅会对着镜头挤眼卖萌，玩起玩具还会开心地笑，看到周楚濋手里拿着的薯片眼睛都在发光，说着：“这是小孩儿爱吃的”，转头就吃起来。白客、蓝盈莹、张海宇表示特别喜欢和导演聊戏，相处很融洽。周楚濋、王玉雯谈及导演说：“特别调皮、可爱，像个大孩子。”





路演交流





电影《遇见你真好》由白客、蓝盈莹、张海宇、周楚濋、曹骏、王玉雯、蒋易、李晨晖主演，范明、蒋雯丽特别出演，将于3月29日与观众见面。同时，路演仍在继续，今日该片主创兵分两路，导演顾长卫携手主演张海宇、周楚濋、蒋易和李晨晖奔赴宁波；而范明与主演王玉雯则来到厦门，为影片造势。