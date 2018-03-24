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顾长卫客串《遇见你真好》变"大儿童"

新特辑中导演调侃:我上镜好像越来越帅了

2018-03-24 16:04:39 来源：Mtime时光网

演员蒋易爆料：“导演选择了一个角色来客串，这是很惊喜的一个点。”顾长卫也打趣说好像自己上镜越来越帅了。
　　时光网讯  今日，由顾长卫执导的青春怀旧喜剧电影《遇见你真好》曝光“导演大儿童”特辑以及一组剧照，揭秘该片导演顾长卫的拍摄日常。蒋易爆料：“导演选择了一个角色来客串，这是很惊喜的一个点。”顾长卫也打趣说好像自己上镜越来越帅了，那么，导演这个穿着警服戴着墨镜的角色，在电影中究竟会产生什么样的化学反应呢？

顾长卫为王玉雯拍照

　　据悉，《遇见你真好》改编自孔龙的原创小说《飞火流星》，电影讲述了“高四”紫荆复读学校中的三重爱情趣事，校园中一个又一个神秘搞笑的爱情故事环环相扣、互为因果、争相演绎另类的青春爱情。

　　在今日曝光的“导演大儿童”特辑中，顾长卫卖萌、踢球样样行，亲身示范一个童心未泯的大男孩形象——上一秒在拍摄间隙玩起颠球三连击，下一秒就连鞋带球一起踢飞；毫无大导演架子的他和众主创聊戏时，会像朋友间一样交流，然而一旦进入拍摄期间，一个镜头，一块映在脸上的颜色都会“斤斤计较”，需要连拍很多条直到满意。

顾长卫给曹骏讲戏

　　顾长卫在片场不仅会对着镜头挤眼卖萌，玩起玩具还会开心地笑，看到周楚濋手里拿着的薯片眼睛都在发光，说着：“这是小孩儿爱吃的”，转头就吃起来。白客、蓝盈莹、张海宇表示特别喜欢和导演聊戏，相处很融洽。周楚濋、王玉雯谈及导演说：“特别调皮、可爱，像个大孩子。”

路演交流

　　电影《遇见你真好》由白客、蓝盈莹、张海宇、周楚濋、曹骏、王玉雯、蒋易、李晨晖主演，范明、蒋雯丽特别出演，将于3月29日与观众见面。同时，路演仍在继续，今日该片主创兵分两路，导演顾长卫携手主演张海宇、周楚濋、蒋易和李晨晖奔赴宁波；而范明与主演王玉雯则来到厦门，为影片造势。

   编辑：hello王小羊

关键词： 遇见你真好 顾长卫 特辑 客串
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顾长卫

顾长卫

Changwei Gu

职业：导演 | 摄影 | 演员 | 制作人 | 编剧
遇见你真好

遇见你真好 (2018)

0.0

导演：顾长卫

主演：白客 蓝盈莹

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