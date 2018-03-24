时光网与“卷福”本尼迪克特·康伯巴奇谈了谈，聊了新片《时间中的孩子》，他的个人生活，以及他对漫威的看法。









（本文来自影视生活第一站 时光网）









卷福一家三口 康伯巴奇继续发展他的制作公司SunnyMarch，并投入到他们迄今为止最大的一笔投资——一部新的电视连续剧。去年三月，他和妻子苏菲·亨特也迎来了他们的第二个儿子，哈尔·奥登。此外，今年1月，他终于宣布，他在2017年底同意了担任伦敦音乐和戏剧艺术学院院长，这是他于2000年毕业的著名戏剧学院。所有这些都引出了一个问题:有了这些工作和两个三岁以下的孩子，康伯巴奇有时间睡觉吗？

















问:演员在塑造角色时有各种不同的心里过程。你对心理学有兴趣吗？





卷福和《时间中的孩子》里饰演妻子的麦克唐纳 :作为一名演员，我真的很喜欢研究这方面的问题——我对心理学很感兴趣，我还在学习中。我从来不追求正确的答案或知晓所有的答案，我一直在努力，这就是我这个行业的精彩之处。 :作为一名演员，我真的很喜欢研究这方面的问题——我对心理学很感兴趣，我还在学习中。我从来不追求正确的答案或知晓所有的答案，我一直在努力，这就是我这个行业的精彩之处。





有时人们会问:“其他工作对你来说是不是很难”，绝对不是，因为演戏能让你获得灵感，让自己做得更好，让你更深入地挖掘自己，变得更真实或更好。所以我肯定很有兴趣(对心理学和人类动机)，就像我认为任何一位有着求知本能的演员，都非常珍惜我们的工作所带来的机会和特权，去尝试和了解人类的心里状况。









实际上，我感觉到了这个角色需要的是一个不同的展示方法。这个角色很直白，很平淡，没有口音，没有魔法力量，没有快速的思维演绎，没有特效。虽然这部(电影)是一部深刻的、非常有诗意的电影，但它仍然是对(失去)本质的一种探索，不加过多滤镜，这就是它的本来的模样。













他写的细节部分都很适合改编成电影，毫无违和感。（他的书）题材丰富，塑造了很多真实的角色，他们的形象跃然纸上，令人印象深刻。





问：这样看来，我想这本书故事背景(在写的时候)是设定在未来的。





本尼迪克特·康伯巴奇：没错！它写在撒切尔时代(1980年代末)，但在20世纪末，它提供了一种奥威尔式的观点，成为一种反乌托邦文化。





问:你是否曾经有过这样一种感觉或想法:要么将故事背景设置在当时那个年代，要么将时间调整到今天之后的某段时期，或者在将来？









回到故事情节，我的角色不顾一切地想找出失踪者的线索并向人们和当局求助，时代不同对这一点没什么影响。在书中，这个角色更倾向于探索失去和童年的意义，而不是更关注他在孩子失踪后的找寻孩子的行为。我们曾尝试把影片放到它最初的时期，然后我们想，“嗯，这将说明那个时代的政治，而它只有一个半小时(而我们的目标是超越时代的限制)。”





这部90分钟的影片包含很多元素。如果我们只把注意力集中在人物和他们之间的关系上，注重对时间和童年的思考，这会容易很多。





当然，其中重要的一个元素是政府，我在剧中为此付出了很大的努力，因为我认为你们需要所谓的政府管理——换言之，“代替父母”(拉丁语)，就像成年人对社会的监督一样。但是，我们不想有太多奥威尔式的暗示，也不想有撒切尔时代的反乌托邦式的未来，这在书中是一大特色，但是在我们的戏剧里难以呈现。





问: 如你所说，这部影片注重对时间和记忆的思考。那么，你最早的童年记忆是什么？不是那种别人告诉你的事情，而是你真正记得的小时候的记忆。





刚出生的卷福，被爸爸妈妈抱着 :就记忆而言，有些事情我记得很清楚，有些记忆，正如你指出的，混合了一些别人的描述——可能这是一些我认为发生了的事情。我认为随着年龄的增长，你会变得更诚实，因为你不需要去打动别人或在意别人的想法。 :就记忆而言，有些事情我记得很清楚，有些记忆，正如你指出的，混合了一些别人的描述——可能这是一些我认为发生了的事情。我认为随着年龄的增长，你会变得更诚实，因为你不需要去打动别人或在意别人的想法。





我最早的记忆可能是从秋千上掉下来的。我只是清楚地记得我祖母花园里的地面倾斜了。我妈妈说，“是啊，确实发生了，你的头撞到了石头上，你当时很痛，有一个伤口，这让你很焦急。我们还给你做了冰敷。”





这可能是我个人最早的记忆，但我不记得我当时多大了。但是，你知道，我认为我们体内也有不同的记忆系统——我认为有一个神经系统使你身体拥有更深层的感觉记忆，但同时你的大脑也能感受到其他一切。所有类型的记忆都让我着迷。





问:你去年最喜欢的电影是什么？





本尼迪克特·康伯巴奇:我很荣幸能被邀请为BAFTA（英国奥斯卡）和奥斯卡进行投票并提名了我自己，我自己也很高兴，我很认真地对待了这项工作。这是一个非常幸运的职位，所以我在年底的三个月时间里，观看得很愉快。





















问:最近有一张庆祝漫威10周年诞辰的照片，这张照片里真是人才济济。那次聚会怎么样？





漫威十周年大合影 :它太棒了。你觉得自己就像是一幅巨幅照片中的一个像素，置身其中简直令人难以置信同时又很感动，因为对我来说它不仅仅是一个简单的10年，它代表了漫威全体工作人员承担的所有风险，以及他们如何成功地提高了每一部电影质量的过程。 :它太棒了。你觉得自己就像是一幅巨幅照片中的一个像素，置身其中简直令人难以置信同时又很感动，因为对我来说它不仅仅是一个简单的10年，它代表了漫威全体工作人员承担的所有风险，以及他们如何成功地提高了每一部电影质量的过程。





作为一名观众，对我来说，漫威变得越来越好有一个原因——凯文·费奇。你也许可以在那张照片的前面看到他，他太优秀了。他是最不平凡的人。他就像大卫·塞尔兹尼克或者类似的人一样，是一位杰出的制片厂老板，因为他是(他所拍电影的)影迷。













卷福在《梅尔罗斯》中的造型 :这是关于一个不可思议的人的精彩故事。而且这也不是秘密，主人公和作者爱德华·圣奥宾很像。 :这是关于一个不可思议的人的精彩故事。而且这也不是秘密，主人公和作者爱德华·圣奥宾很像。





一个男孩在非常优越的家庭环境中长大，但被他的父亲性虐待多年，和爱德华的事迹非常接近。然后这个故事到了他20多岁的时候，他是一个瘾君子，他非常混乱，正处在失去神志和生命的边缘。





第三本书(该系列)取名为《一些希望》，他在清醒的边缘挣扎，他试图找到生活的真正目的，到了第四集，他成为了一名丈夫和一个父亲，并努力做好一份工作，一切都在慢慢回归正轨，但由于他与母亲的紧张关系而受到阻碍。





在第五集里，这一切都因为他母亲的葬礼而结束了，他终于知道了自己是谁，他是一个什么样的人，他必须成为什么样的人才算被彻底拯救，最终他从一个受害者变成一个幸存者。我对这部作品很自豪。







