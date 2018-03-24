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"卷福"专访：终于演了一回普通人

"时间中的孩子"饰父亲 漫威成功归功凯文费奇

2018-03-24 17:47:35 来源：Mtime时光网

时光网与“卷福”本尼迪克特·康伯巴奇谈了谈，聊了新片《时间中的孩子》，他的个人生活，以及他对漫威的看法。


（本文来自影视生活第一站 时光网）  

　　时光网洛杉矶讯 尽管“卷福”本尼迪克特·康伯巴奇在电影《雷神3：诸神黄昏》中只出演了一个小角色，但2017年他仍然非常忙碌。除了与迈克尔·珊农在热门的历史剧《战争法》中有合作之外，他去年还花了很多时间参与了大片《复仇者联盟3：无限战争》的拍摄，目前该片的上映还因韦恩斯坦影视公司的破产问题而受阻。

卷福一家三口

　　康伯巴奇继续发展他的制作公司SunnyMarch，并投入到他们迄今为止最大的一笔投资——一部新的电视连续剧。去年三月，他和妻子苏菲·亨特也迎来了他们的第二个儿子，哈尔·奥登。此外，今年1月，他终于宣布，他在2017年底同意了担任伦敦音乐和戏剧艺术学院院长，这是他于2000年毕业的著名戏剧学院。所有这些都引出了一个问题:有了这些工作和两个三岁以下的孩子，康伯巴奇有时间睡觉吗？

　　这位41岁英国演员的最新作品是一部节奏紧凑的90分钟电影——《时间中的孩子》，该片改编自小说家伊恩·麦克尤恩1987年的同名小说。在片中，康伯巴奇扮演斯蒂芬，一位儿童作家，他的女儿在去杂货店的途中失踪了。这自然疏远了斯蒂芬和他的妻子朱伊(凯莉·麦克唐纳饰)的关系，很快，他们的婚姻也岌岌可危。

《时间中的孩子》预告片

　　同时，斯蒂芬的好朋友查尔斯(史蒂芬·坎贝尔·摩尔饰)开始变得越来越孩子气。斯蒂芬似乎还看到了他父母结婚前一起在酒吧的场景。这是一部关于失去和悲伤的不寻常电影，其中的悲歌和讽刺都通过康伯巴奇谨慎而精心的表演来表现。

　　最近，在伦敦，Mtime有机会和康伯巴奇进行了交谈。我们谈到了《时间中的孩子》和他对麦克尤恩作品的喜爱，这是去年最令他感兴趣和感动的电影。我们还谈到了他即将推出的5集限定剧《梅尔罗斯》，当然还有他在漫威电影的工作。我们之间25分钟的对话摘录如下：

问:演员在塑造角色时有各种不同的心里过程。你对心理学有兴趣吗？

卷福和《时间中的孩子》里饰演妻子的麦克唐纳

本尼迪克特·康伯巴奇:作为一名演员，我真的很喜欢研究这方面的问题——我对心理学很感兴趣，我还在学习中。我从来不追求正确的答案或知晓所有的答案，我一直在努力，这就是我这个行业的精彩之处。

有时人们会问:“其他工作对你来说是不是很难”，绝对不是，因为演戏能让你获得灵感，让自己做得更好，让你更深入地挖掘自己，变得更真实或更好。所以我肯定很有兴趣(对心理学和人类动机)，就像我认为任何一位有着求知本能的演员，都非常珍惜我们的工作所带来的机会和特权，去尝试和了解人类的心里状况。

《时间中的孩子》吸引我的是这个“普通人”的角色，而不是以前我饰演过的一些更极端的角色。我在电影中穿了一些自己的衣服，只是因为我觉得我可以更接近他。

实际上，我感觉到了这个角色需要的是一个不同的展示方法。这个角色很直白，很平淡，没有口音，没有魔法力量，没有快速的思维演绎，没有特效。虽然这部(电影)是一部深刻的、非常有诗意的电影，但它仍然是对(失去)本质的一种探索，不加过多滤镜，这就是它的本来的模样。

问:麦克尤恩的许多书以前都被改编成广受欢迎的电影，从《陌生人的安慰》《赎罪》。你认为什么是他的作品适合电影改编的原因？

伊恩麦克尤恩原著《时间中的孩子》

本尼迪克特·康伯巴奇:他只是从情节需要的角度来写出了一些非凡的人物和场景，同时他也是一个非常有天赋的作家。我的意思是，你读了《爱无可忍》的开头，感觉就像你在读一部电影的舞台说明。

他写的细节部分都很适合改编成电影，毫无违和感。（他的书）题材丰富，塑造了很多真实的角色，他们的形象跃然纸上，令人印象深刻。

问：这样看来，我想这本书故事背景(在写的时候)是设定在未来的。

本尼迪克特·康伯巴奇：没错！它写在撒切尔时代(1980年代末)，但在20世纪末，它提供了一种奥威尔式的观点，成为一种反乌托邦文化。

问:你是否曾经有过这样一种感觉或想法:要么将故事背景设置在当时那个年代，要么将时间调整到今天之后的某段时期，或者在将来？

海报

本尼迪克特·康伯巴奇:时间线——这是个好问题。我们确实考虑过将故事背景设置为当初那个年代。但是剧本已经由斯蒂芬·邦查德写好了，他把故事背景放在了现在。

回到故事情节，我的角色不顾一切地想找出失踪者的线索并向人们和当局求助，时代不同对这一点没什么影响。在书中，这个角色更倾向于探索失去和童年的意义，而不是更关注他在孩子失踪后的找寻孩子的行为。我们曾尝试把影片放到它最初的时期，然后我们想，“嗯，这将说明那个时代的政治，而它只有一个半小时(而我们的目标是超越时代的限制)。”

这部90分钟的影片包含很多元素。如果我们只把注意力集中在人物和他们之间的关系上，注重对时间和童年的思考，这会容易很多。

当然，其中重要的一个元素是政府，我在剧中为此付出了很大的努力，因为我认为你们需要所谓的政府管理——换言之，“代替父母”(拉丁语)，就像成年人对社会的监督一样。但是，我们不想有太多奥威尔式的暗示，也不想有撒切尔时代的反乌托邦式的未来，这在书中是一大特色，但是在我们的戏剧里难以呈现。

问: 如你所说，这部影片注重对时间和记忆的思考。那么，你最早的童年记忆是什么？不是那种别人告诉你的事情，而是你真正记得的小时候的记忆。

刚出生的卷福，被爸爸妈妈抱着

本尼迪克特·康伯巴奇:就记忆而言，有些事情我记得很清楚，有些记忆，正如你指出的，混合了一些别人的描述——可能这是一些我认为发生了的事情。我认为随着年龄的增长，你会变得更诚实，因为你不需要去打动别人或在意别人的想法。

我最早的记忆可能是从秋千上掉下来的。我只是清楚地记得我祖母花园里的地面倾斜了。我妈妈说，“是啊，确实发生了，你的头撞到了石头上，你当时很痛，有一个伤口，这让你很焦急。我们还给你做了冰敷。”

这可能是我个人最早的记忆，但我不记得我当时多大了。但是，你知道，我认为我们体内也有不同的记忆系统——我认为有一个神经系统使你身体拥有更深层的感觉记忆，但同时你的大脑也能感受到其他一切。所有类型的记忆都让我着迷。

问:你去年最喜欢的电影是什么？

本尼迪克特·康伯巴奇:我很荣幸能被邀请为BAFTA（英国奥斯卡）和奥斯卡进行投票并提名了我自己，我自己也很高兴，我很认真地对待了这项工作。这是一个非常幸运的职位，所以我在年底的三个月时间里，观看得很愉快。

我迫不及待地想在大屏幕上看到《黑豹》，我们下一次要去看那部电影。

《时间中的孩子》剧照

我在电影院看的最后一部电影是什么？好像是《我，花样女王》，这是部非常出色的影片。《霓裳魅影》《三块广告牌》《水形物语》也同样精彩——真是影视丰收的一年，但我却倍感压力。我不知道电影未来会发展得有多好。

我在多伦多(在电影节上)看到了一些事，我和妻子观看了《水形物语》和《三块广告牌》，我知道这又让电影的发展之路前进了一步。我有点担心电影发展得这么好，因为再让它向前推进将会是一项有挑战性的工作。

山姆·洛克威尔得到了他一直以来想要的爱、关注和赞扬，尽管他之前一直都拥有这些，但是在一个更大的舞台得到这些是一件多么伟大的事情。他是一位有才华、有天赋的演员，见证他拥有这些真是太棒了。

问:最近有一张庆祝漫威10周年诞辰的照片，这张照片里真是人才济济。那次聚会怎么样？

漫威十周年大合影

本尼迪克特·康伯巴奇:它太棒了。你觉得自己就像是一幅巨幅照片中的一个像素，置身其中简直令人难以置信同时又很感动，因为对我来说它不仅仅是一个简单的10年，它代表了漫威全体工作人员承担的所有风险，以及他们如何成功地提高了每一部电影质量的过程。

作为一名观众，对我来说，漫威变得越来越好有一个原因——凯文·费奇。你也许可以在那张照片的前面看到他，他太优秀了。他是最不平凡的人。他就像大卫·塞尔兹尼克或者类似的人一样，是一位杰出的制片厂老板，因为他是(他所拍电影的)影迷。

他对他正在制作的影片很自信，他保证所有电影的连续性，但同时又各自扩展，先让你在《雷神》中有一段疯狂的旅行，然后让你在《黑豹》中进入一个完全不同的世界，接着又带你进入《复仇者联盟》的大荧幕。我认为他很伟大。

问:下一步你会转向电视剧，在《梅尔罗斯》中，你不仅是演员，而且还是制片人。既然到目前为止我们看到了预告片，关于这部电视剧，你能透露点信息吗？

卷福在《梅尔罗斯》中的造型

本尼迪克特·康伯巴奇:这是关于一个不可思议的人的精彩故事。而且这也不是秘密，主人公和作者爱德华·圣奥宾很像。

一个男孩在非常优越的家庭环境中长大，但被他的父亲性虐待多年，和爱德华的事迹非常接近。然后这个故事到了他20多岁的时候，他是一个瘾君子，他非常混乱，正处在失去神志和生命的边缘。

第三本书(该系列)取名为《一些希望》，他在清醒的边缘挣扎，他试图找到生活的真正目的，到了第四集，他成为了一名丈夫和一个父亲，并努力做好一份工作，一切都在慢慢回归正轨，但由于他与母亲的紧张关系而受到阻碍。

在第五集里，这一切都因为他母亲的葬礼而结束了，他终于知道了自己是谁，他是一个什么样的人，他必须成为什么样的人才算被彻底拯救，最终他从一个受害者变成一个幸存者。我对这部作品很自豪。

注：《时间中的孩子》此前已在英国播出，4月1日在美国电视上首播

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：Brent Simon   编辑：SaSa

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关键词： 卷福 BBC 时间中的孩子 BrentSimon
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