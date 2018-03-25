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《复联3》新预告"剧透"重要角色死亡?

小蜘蛛正式加入复联 幻视红女巫悲壮话别

2018-03-25 09:44:05 来源：Mtime时光网

小蜘蛛的心愿达成！在《复联3》新预告里，钢铁侠终于点头答应了彼得·帕克加入复仇者联盟。另一段预告直戳泪点，奇异博士被虐、幻视与红女巫悲壮话别，两位无限宝石拥有者的命运难料。
　　时光网讯 《复仇者联盟3：无限战争》昨晚接连曝光两款电视宣传片，第一支预告中，复联全员迎战灭霸气氛超燃，彼得·帕克终于获得托尼·史塔克的“许可”，蜘蛛侠正式成为复仇者联盟的一员。

　　第二支预告从配乐到片段都在极力煽情，给观众用新的视角展示了奇异博士被虐的画面，幻视与红女巫的一番对话则有生死话别的悲凉气氛，两位无限宝石的拥有者未来命运令人悲观。

　　《复仇者联盟3》将于4月27日登陆北美，亚洲部分地区将提前上映，内地有望引进。

   编辑：Joker

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关键词： 复仇者联盟3 预告 漫威
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