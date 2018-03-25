时光网讯
传奇影业投资1.5亿美元打造的科幻动作大片《环太平洋：雷霆再起》
本周五在北美地区全面上映，首日票房报收1036万美元，轻松拿下单日票房冠军。作为本周开画新片中的唯一商业大片，《环太平洋2》的首周末票房预计能开出2100万美元左右的成绩，登顶周末冠军不成问题。
《环太平洋2》的开画表现比起2013年《环太平洋》
来说存在明显缩水，吉尔莫·德尔·托罗执导的《环太平洋》在上映首日票房拿下了1456万美元，首周末成绩3726万美元。制作成本高达1.9亿美元的《环太平洋》在北美仅取得1.02亿美元的票房收入，海外地区表现比本土更强，最终全球累计票房4.11亿美元。
周五票房亚军是持续六周上榜的漫威新片《黑豹》
，这部黑人主角的超级英雄大片已经在北美地区豪取了6.3亿美元票房，一举击败2012年的《复仇者联盟》
成为美国本土最卖座的超级英雄电影。
基督教乐队MercyMe主唱真实故事改编的《超乎想象》
的票房表现令人惊喜，这部受众较窄的小成本电影获得了CinemaScore罕见的A+观众评级，连续两周稳坐周五票房季军。
本周韦斯·安德森导演的定格动画《犬之岛》
也在北美的27家影院小范围试映，预计首周末票房收入能达到150万美元左右。
北美周五票房 3月23日 （单位：美元）