作为本周开画新片中的唯一商业大片，《环太平洋2》无悬念登顶北美周五票房冠军，但票房数字比起前作缩水明显。《黑豹》本土票房豪取6.3亿美元，击败《复联》成为美国最卖座超级英雄电影。

作者：Joker 编辑：Joker

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