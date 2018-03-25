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《环太平洋2》开画登顶北美周五冠军

"黑豹"超越"复联" 成本土最卖座超级英雄电影

2018-03-25 10:43:21 来源：Mtime时光网

作为本周开画新片中的唯一商业大片，《环太平洋2》无悬念登顶北美周五票房冠军，但票房数字比起前作缩水明显。《黑豹》本土票房豪取6.3亿美元，击败《复联》成为美国最卖座超级英雄电影。

　　时光网讯 传奇影业投资1.5亿美元打造的科幻动作大片《环太平洋：雷霆再起》本周五在北美地区全面上映，首日票房报收1036万美元，轻松拿下单日票房冠军。作为本周开画新片中的唯一商业大片，《环太平洋2》的首周末票房预计能开出2100万美元左右的成绩，登顶周末冠军不成问题。

　　《环太平洋2》的开画表现比起2013年《环太平洋》来说存在明显缩水，吉尔莫·德尔·托罗执导的《环太平洋》在上映首日票房拿下了1456万美元，首周末成绩3726万美元。制作成本高达1.9亿美元的《环太平洋》在北美仅取得1.02亿美元的票房收入，海外地区表现比本土更强，最终全球累计票房4.11亿美元。

《黑豹》本土票房称王

　　周五票房亚军是持续六周上榜的漫威新片《黑豹》，这部黑人主角的超级英雄大片已经在北美地区豪取了6.3亿美元票房，一举击败2012年的《复仇者联盟》成为美国本土最卖座的超级英雄电影。

　　基督教乐队MercyMe主唱真实故事改编的《超乎想象》的票房表现令人惊喜，这部受众较窄的小成本电影获得了CinemaScore罕见的A+观众评级，连续两周稳坐周五票房季军。

福音电影《超乎想象》票房超出预期

　　派拉蒙动画新片《吉诺密欧与朱丽叶2：夏洛克·糯尔摩斯》上映首日报收280万美元，票房前景惨淡。华纳重启的动作系列《古墓丽影：源起之战》周五新增票房也仅有285万美元，次周末票房跌幅预计在58%左右。

　　本周韦斯·安德森导演的定格动画《犬之岛》也在北美的27家影院小范围试映，预计首周末票房收入能达到150万美元左右。

北美周五票房 3月23日 （单位：美元）



作者：Joker   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 北美周五票房 环太平洋2 黑豹 古墓丽影
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