虚拟世界恋爱教学课开讲啦！《头号玩家发布新预告，展现了在充满神奇与冒险的虚拟世界“绿洲”，男主角韦德·沃兹的奇遇和他与女主角萨曼莎·库克的浪漫爱情。





在预告片中，男主角韦德·沃兹的化身帕西法尔在“绿洲”中认识了女主角萨曼莎·库克的化身阿尔忒密丝，并把她视为女神，甚至遇到她就会情不自禁地心跳加速，两人的情缘也随着冒险的深入而慢慢展开。除了遇见让自己心动的女生，韦德·沃兹还在“绿洲”中结识了可以并肩作战的好友，经历了无数现实世界中无法发生的奇遇。突破极限的惊心冒险碰撞浪漫爱情，完全展现了天马星空的想象，正如预告片中知名电影杂志《帝国》的评价“纯粹的斯皮尔伯格式魔法。”





电源《头号玩家》的故事背景设定在2045年，现实社会令人失望，大家都把希望寄托于虚拟世界“绿洲”，其创始人哈利迪在临终前宣布，将自己的巨额财产和“绿洲”的所有权留给第一个破解三道谜题并拿到彩蛋的人，由此引发了全球玩家的激烈竞争。





在影片中，韦德沉迷“绿洲”只为逃避失意的现实，直到他遇见了女主角萨曼莎，让他不仅一路成长蜕变，还收获了美好的爱情。但是最初，萨曼莎把全部的注意力都聚焦在寻找彩蛋、对抗反派势力IOI上，对韦德的示好视而不见。饰演萨曼莎的奥利维亚·库克认为她对韦德的感情经历了从怀疑到信任的过程，“她开始认为韦德只是为了自己的私利才参加这次竞赛，随着相处才发现他并非自己想象的那样，而是真正懂得‘绿洲’创始人哈利迪的想法并且想要守护这份梦想的人。”





而韦德成功破解第一道谜题，成为IOI想要除掉的目标，这一危机的出现让两人的关系更进一步，萨曼莎决定在现实中与韦德见面，号召他加入自己的‘反抗军’共同阻击IOI。两人因此从只在虚拟游戏中合作的玩家变成了现实中也能相互信任与依靠的生死搭档。谈到两位年轻演员在影片中的合作，制片人克里斯蒂·麦克斯科认为堪称完美，“两人的化学反应是不可或缺的，他们就是完美的韦德与萨曼莎。”





《头号玩家》由华纳兄弟影片公司出品，将于3月30日在中国内地与北美同步上映，跟随韦德与萨曼莎，共同进入超乎想象的“绿洲”世界，开启充满浪漫的超能冒险。