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《环太平洋2》饭制高燃海报

全方位图解四大机甲造型 粉丝热血安利

2018-03-25 15:10:24 来源：Mtime时光网

《环太平洋：雷霆再起》饭制海报全方位图解四大机甲。
　　时光网讯 《环太平洋：雷霆再起》上映后，一组国外饭制概念海报在网上曝光，复仇流浪者、军刀雅典娜、凤凰游击士尽在其中，单人正面形象图、战斗姿势全身图以及甲体说明扫描图一应俱全。无论是从色彩、美感还是专业细致程度，都无可挑剔，令人热血沸腾。

机甲迷行动示爱！自制海报强势安利

　　2013年，吉尔莫·德尔·托罗首次将机甲真实地搬上大荧幕，打造了真人驾驶机甲保卫世界的全新世界观，引爆了一众怀揣着机甲科幻梦影迷的热情。五年后机甲重燃，续作不但保留了前部振奋人心的世界观，还在前作的基础上全面升级了设定——提高了极佳的武器和技能水平，增加了近身搏斗时驾驶员的自由度，打造了黑科技流线型机甲美学新概念。美观性、灵活性、可欣赏性同时得到满足。

　　与此同时，8张国外饭制海报惊喜曝光。海报以单人图的方式，给复仇流浪者、军刀雅典娜、凤凰游击士绘制了正面形象图、战斗姿态全身图和机甲甲体改良说明图。

　　三组图各有侧重，形象图色彩跳跃、对比鲜明，黑色描绘机甲坚毅的形象，彩色描绘极具杀伤力的特色武器装备；全身图漫画风格浓厚，背景里城市一片崩坏荒凉，画面定格在机甲准备释出大招的一瞬间，末日英雄感十足；机甲解说图充满科技感，蓝色填充整个画面，机甲甲体以扫描后的格线图案呈现出来，并对各部位改良提升的技能作了详细的标注说明。三套图一经发出就燃起了机甲迷的热血，网友激动直呼：“太酷了！这波安利我吃了！”

　　电影《环太平洋：雷霆再起》由美国传奇影业、美国环球影业和善为影业联合出品，斯蒂文·S·迪奈特执导，约翰·博耶加、斯科特·伊斯特伍德、景甜、卡莉·史派妮、菊地凛子、伯恩·戈曼、亚德里亚·霍纳、张晋、查理·戴、黄恺杰、吉丽、蓝盈莹、于小伟、陈梓童等联袂主演，已于3月23日以2D、3D、中国巨幕、IMAX、杜比影院、杜比全景声、临境音以及4D制式登陆全国影院，正在热映中。

   编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 环太平洋2 海报
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