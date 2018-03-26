《环太平洋2》开画登顶北美周末票房，将霸榜五周之久的《黑豹》拉到第二位。福音题材《超乎想象》居第三。







（本文来自影视生活第一站 时光网）













北美周末票房前十名 2018.03.23- 03.25（单位：万美元）





























影片讲述基督徒圣·保罗(扫禄·大数)的传奇故事，演绎了他如何从教会的迫害者变为最强大、最有地位的拥护者。影片主要受众群为教会群体，开画周末便已追平500万美元的制作成本线，表现基本在预期之内。























