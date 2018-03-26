（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网讯
北美市场上周末共迎来五部大规模开画的新片，其中四部挤进周末票房榜前十。传奇影业出品的科幻动作续集《环太平洋：雷霆再起》
首周末登陆3700余家影院，开画三天进账2800万美元，终于将霸榜五周之久的《黑豹》
拉下周末冠军宝座。（中国内地“环太2”开画票房为6500万美元）
漫威影业的《黑豹》
上映第六周末再揽1660多万美元，止步周末票房“五连冠”。截止周日，该片北美累计票房已超6.3亿美元大关。
由于入市的新片量级普遍一般，即将步入春假档的北美市场仍未出现回暖。上周末周末榜TOP12影片累计票房为1.15亿美元，大盘比前一周末再跌6%，周末大盘连续第五环比下跌；同时，大盘比《美女与野兽》
蝉联冠军的去年同期（大盘：1.95亿美元）也暴跌41%。
北美周末票房前十名 2018.03.23- 03.25（单位：万美元）
路边引力发行的宗教福音题材《超乎想象》
次周末再收1380余万美元，仅比首周末下跌不到两成，仍排在周末榜第三。
索尼发行的福音题材《使徒保罗》
首周末登陆北美1473家影院开画，开画三天收取500万美元，排在周末第八位。
影片讲述基督徒圣·保罗(扫禄·大数)的传奇故事，演绎了他如何从教会的迫害者变为最强大、最有地位的拥护者。影片主要受众群为教会群体，开画周末便已追平500万美元的制作成本线，表现基本在预期之内。
开路影业发行的浪漫爱情片《午夜阳光》
上周五在北美2173家影院正式开画，首周末录得412万美元，勉强挤进周末榜前十。影片由《舞出我人生4》
导演斯科特·斯皮尔掌镜，由贝拉·索恩和帕特里克·施瓦辛格主演。
影片改编自日本电影《太阳之歌》
，故事讲述一名身患绝症，只能在夜间出来活动的妙龄少女遇上心仪的男孩。影片口碑较差，烂番茄新鲜度低至21%。
史蒂文·索德伯格
执导的新片《失心病狂》
上周末也在2023家影院起片，开画三天仅收386万美元，仅排在周末第11位。影片由克莱尔·芙伊和朱诺·坦普尔主演，讲述一个为了巴托混乱过去而离开家乡的年轻女人无意中被送进精神病院的故事。
影片创下索德伯格近十年来导演作品的最低开画表现，首周末成绩仅为去年的《神偷联盟》
（760万美元）的一半左右。影片口碑评价中等偏上，烂番茄新鲜度达78%。
韦斯·安德森
导演的新作《犬之岛》
上周五起被福斯探照灯置于27家影院进行点映，首周末砍下157万美元，排在周末第15名。影片周末馆均收入超5.8万美元，创下2018年最佳馆均表现。
《犬之岛》
是2009年《了不起的狐狸爸爸》
后导演再度推出停格动画，讲述 20 年后的未来城市中,由于“犬流感”肆虐,政府颁布行政令流放全部狗狗到远离城市的的“犬之岛”的故事。由爱德华·诺顿和斯嘉丽·约翰逊等配音的这部影片口碑极为出色，烂番茄好评度高达93%。《犬之岛》
后续扩映表现值得期待，同时也已确定于4月20日登陆内地院线。