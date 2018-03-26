时光网讯
这年头，没经历过重拍，简直都不好意思说自己是好莱坞A级大片儿了吧。至于像《海王》
这种还有大半年才上映的电影，重拍就更没什么可担心的了。近日，参演了这部DC超级英雄大片儿的杜夫·龙格尔
确认，影片正在经历重拍，“我此刻正在华纳片场，补拍一些《海王》
的镜头，重新穿上这件戏服很有意思，虽然要穿上需要花一会儿功夫。”
此前据外媒Batman-News报道，《海王》
的内部试映反响非常不错
，得出的结论是，本片与《正义联盟》是“完全与众不同的野兽”
，推特上的消息是：“目前为止，有两家不同的消息源告诉我，他们热爱《海王》
！有巨多动作戏份，但也感情充沛
。”
IGN的前任编辑对于《海王》
的看法则是，《海王》2个半小时的片长有点儿长，他认为剪掉10-15分钟的戏份毕竟合适
，不过“不用像《正义联盟》
那样剪到2个小时整”。还有些试映观众认为，从第一幕到第二幕之间的过渡有些不和谐，有人发出了“怎么从A点一下到了B点”的疑问，不过相信重拍可以解决这些微小的问题。
而在片中饰演黑蝠鲼（Black Manta）的叶海亚·阿卜杜勒-迈丁
，近日在《海王》
的西南偏南（SXSW）电影节记者会上称，目前他看过的《海王》
片段，让他印象非常深刻：“我不能多说，我看过一部分影片，对于自己看到的内容非常满意，澳大利亚真的很美。”
《海王》
的第一支预告片还未放出，导演温子仁
在推上也做了回应，而且一连发了三条：
“朋友们，我一般都尽力躲避网络上的噪音（特别是编出来让人分心的），但有关《海王》
这个周末有可能会发先导预告片的消息，这从来都不是真的——不管新闻报道怎么说。不是因为什么人或者什么邪恶势力在拖着不让发——是因为我本人。”
“我真的只是还没有准备好分享，电影从腮到尾都是VFX特效，而这一过程就像海里的海蛞蝓（就是海兔子，吃过吧）一样缓慢和艰辛。真的，即使是预告片中的镜头也要做好久，任何会被分析为‘一般’的作品，我都拒绝放出来。”
“我知道在水面之下，看上去没那么多暗潮汹涌，但我向你们保证，我们在浪潮之下的工作一直没停。（PS：对，跟海洋相关的双关语，我用到底了。）”
所以也许我们得以在今年夏天的Comic-Con上，首次见到《海王》
真身？几个月前，温子仁曾在《娱乐周刊》的访谈中说，《海王》
会和其它DCEU电影很不一样， “它看上去和感觉上都会很不一样，无论是美学方面，基调方面，还是故事方面，这会是我自己的作品，是那种更传统的动作冒险任务电影。”
《海王》
将于12月21日在北美开画，这也是4年以来的第一次，圣诞档没有“星战”影片的身影——《游侠索罗》
今年5月25日就上映了。