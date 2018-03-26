《海王》首支预告片一直未发，温子仁在推特上解释说还没做好，希望呈现出最好的效果；龙格尔则在社交网络上确认，本片目前正在补拍；《海王》的内部试映反响非常好，只是再短一点点会更好。





































“我真的只是还没有准备好分享，电影从腮到尾都是VFX特效，而这一过程就像海里的海蛞蝓（就是海兔子，吃过吧）一样缓慢和艰辛。真的，即使是预告片中的镜头也要做好久，任何会被分析为‘一般’的作品，我都拒绝放出来。”





“我知道在水面之下，看上去没那么多暗潮汹涌，但我向你们保证，我们在浪潮之下的工作一直没停。（PS：对，跟海洋相关的双关语，我用到底了。）”











