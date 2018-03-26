王源深情献唱顾长卫新片《遇见你真好》片尾曲，原版歌曲《因为遇见你》发行于2016年，是王源在14岁之时创作的一首歌曲，这次他重新填词，正是因为"遇见了更好的自己"。













原版歌曲《因为遇见你》发行于2016年，是王源在14岁之时创作的一首歌曲，也是他首支个人作词作曲的单曲。该单曲一经推出便席卷大江南北，并获得了2016年亚洲新歌榜“年度十大金曲”大奖。









同时，王源还表示自己这首歌的主题恰好也是“遇见”，与电影所要表达的主题非常相似，随即将这首歌曲重新填词，带来了全新的《因为遇见你2018版》。





电影《遇见你真好》将于3月29日登陆全国院线。





编辑：隐饮