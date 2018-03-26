时光网讯
由顾长卫
执导的青春怀旧喜剧《遇见你真好》
将于3月29日全国公映，今日该片发布片尾曲MV——由王源作曲、全新填词并献唱的《因为遇见你2018版》。
王源表示，看完电影《遇见你真好》
之后非常感动，随即将自己首次词曲创作的《因为遇见你》
重新填词，成为全新的《因为遇见你2018版》，作为该片的片尾曲发布。歌曲中“傻傻的我不懂得珍惜，竟然弄丢了你”等新歌词与电影的情节相互呼应，而熟悉的曲风也与该片中“动人的遇见”结合的天衣无缝。
电影《遇见你真好》
由白客、蓝盈莹、张海宇、周楚濋、曹骏、王玉雯、蒋易、李晨晖主演，范明、蒋雯丽特别出演。
原版歌曲《因为遇见你》发行于2016年，是王源在14岁之时创作的一首歌曲，也是他首支个人作词作曲的单曲。该单曲一经推出便席卷大江南北，并获得了2016年亚洲新歌榜“年度十大金曲”大奖。
这首重新填词并编曲的《因为遇见你2018版》，作为电影《遇见你真好》
的片尾曲亮相。谈起这首歌曲与电影的渊源，王源坦言，看完电影的时候自己深受感动，因为故事的主角是一群即将面临高考的学生，自己也是一样。在这个特殊的年华，原本毫无联系的每个人，被命运勾连在一起，彼此的生活都发生了巨大的改变：“因为大家的陪伴，我才在青春里遇见了更好的自己。”
同时，王源还表示自己这首歌的主题恰好也是“遇见”，与电影所要表达的主题非常相似，随即将这首歌曲重新填词，带来了全新的《因为遇见你2018版》。
电影《遇见你真好》将于3月29日登陆全国院线。
编辑：隐饮