《狂暴巨兽》曝光全新的“屏息备战”版海报与预告，人类基因实验失败,三头巨兽在城市间暴走，巨石强森又要拯救世界。





新海报背景浓烟滚滚、战火纷飞，曾经繁华的城市街区已经变成断壁残垣，满眼荒凉触目惊心。巨石强森持武器立于城市战场，身受数伤但表情仍然坚决，硬汉不服输的气概显露无余。巨狼巨鳄舞爪张牙无法控制，獠牙、背刺仿佛都在耀武扬威。然而巨猩乔治却有些不同， 它的表情和浑身的伤口似乎暗示着有什么变化已经发生……





新预告中娜奥米逐步揭秘基因实验将动物转变为巨兽的惊人真相，而强森饰演的动物学家说“冷静”的安抚声则贯穿整条预告，不禁令人屏息凝神。





形势疑生变？巨猩乔治表情毅然似状态转变





此次曝光的海报中，城市一片死寂，大厦人去楼空。灰尘飞扬中，巨石强森表情担忧，但目光仍然坚决。全身数处挂彩的情况下，依旧身背弹药手拿武器，前去对抗强敌，保卫城市解救市民。三只巨兽立于强森身后，体型对比一目了然。巨狼背部、尾巴上利刺冲天，目藏凶光獠牙毕露。巨鳄正张开血盆大口，因基因变异长出的无数利齿，交错排布，不禁令人发怵。然而巨猩乔治却有所不同，本来白化的毛发上沾满灰尘，身上遍布枪伤与血迹，但是相比另两头巨兽似乎已经少了很多狂暴气息与躁动不安，反而似有着毅然抗敌的状态。巨石强森以一敌三，大战惊天巨兽的形势或将颠覆？而这对“兄弟”最终又能否联手抵抗两大巨兽拯救世界？4月13日，揭开答案！





毁灭难抵挡？巨兽齐“暴走”人类局面不容乐观





此次公开的预告中，预告伊始，从芝加哥上空俯视，楼宇被毁甚至坍塌，浓烟与尘土漂浮在每条街道。强森遭受重击倒地，意识还未完全清醒，就开始竭力挣扎着起身，头部青筋暴起，看起来十分痛苦。摩根头部受伤，在军方指挥部里仿佛看到了什么令他震惊的画面。而随后娜奥米饰演的科学家逐步揭秘巨兽变异后的不同——力量、速度和灵敏度，每说一句都让人心中沉重一分。城市中人类四处逃窜，恐慌笼罩着每个人，局面不容乐观。另一边巨兽却“形势大好”，巨猩信手抓起桥上的汽车扔向空中，一架战机瞬间失控开始坠落；巨狼轻松一跃就攀到楼顶，快准狠叼起一辆警车远远抛出；巨鳄大口一铲，三四辆车便瞬间被毁，变成一堆废铁。预告结尾，强森全力驾驶直升机似要直击巨兽。





由布拉德·佩顿执导，道恩·强森、娜奥米·哈里斯、杰弗里·迪恩·摩根、乔·曼根尼罗等联袂出演的好莱坞怪兽灾难巨制《狂暴巨兽》将于4月13日登陆全国影院。