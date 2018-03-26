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张家辉执导《低压槽》曝角色海报

徐静蕾何炅余男众主演集结 背景暗藏玄机

2018-03-26 10:43:43 来源：Mtime时光网

张家辉执导《低压槽》曝角色海报，张家辉长发造型尽显清冷气质，孤胆英雄的形象跃然而出。徐静蕾、何炅、余男几位主演集结，海报背景暗藏玄机。
       时光网讯 今日，由张家辉导演，张家辉徐静蕾何炅余男苗侨伟等主演的警匪动作片《低压槽：欲望之城》发布“凝视”版人物海报，五大偶像实力派主演，颠覆以往形象强势集结，耐人寻味的表情搭配暗藏玄机的海报背景，给观众对于影片中复杂的人物关系留下无尽的想象空间。

       海报中，张家辉长发造型尽显清冷气质，眉头微蹙走在街头，孤胆英雄的形象跃然而出。何炅在影片中饰演于秋的上司阿占，风衣礼帽加方框眼镜的绅士造型反衬出人物沉着冷静的性格，他对消灭罪恶有着近乎洁癖的执着，是于秋最值得信赖的支持者。徐静蕾所饰演的宫田惠美子一改其往日的知性形象，金黄短发搭配大红风衣，造型前卫彰显角色的特立独行。

       一向以干练帅气形象示人的余男头顶蓬松卷发化身警队黑客Jackie，眉钉、鼻钉造型十分抢眼，同时她也以柔弱怕事的人物性格完成造型和角色的双重突破。有趣的是，时隔多年，苗侨伟再度饰演黑道大佬云哥，讲究公平道义不走寻常路，在帮派中独具一格。海报中苗侨伟手持雪茄微微昂头轻蔑一笑，身后一众小弟于秋也赫然在列。实力派、偶像派演员的倾力加盟，为影片增色不少。

       在电影《低压槽：欲望之城》中以导演身份出现的张家辉，在每次的作品中都有新突破，此前他在聊到当导演的契机时曾直言：“我要当导演其实是因为我想拍的题材真的没人拍”，正是这份对电影的敏锐和当演员多年积累下来的经验，让他的作品总是呈现出不一样的新奇角度。

       张家辉用“低压槽”这种伴随雨雪大风的天气现象作为隐喻，将人面对邪恶终将一战的宿命感完美展现，为了更大的发挥和创作空间，张家辉把故事背景抽离了日常生活的世界，构建了一座虚拟之城“孤城”。

       《低压槽：欲望之城》将于4月28日登陆全国各大银幕。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 低压槽 徐静蕾 何炅 余男
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