张家辉执导《低压槽》曝角色海报，张家辉长发造型尽显清冷气质，孤胆英雄的形象跃然而出。徐静蕾、何炅、余男几位主演集结，海报背景暗藏玄机。





海报中，张家辉长发造型尽显清冷气质，眉头微蹙走在街头，孤胆英雄的形象跃然而出。何炅在影片中饰演于秋的上司阿占，风衣礼帽加方框眼镜的绅士造型反衬出人物沉着冷静的性格，他对消灭罪恶有着近乎洁癖的执着，是于秋最值得信赖的支持者。徐静蕾所饰演的宫田惠美子一改其往日的知性形象，金黄短发搭配大红风衣，造型前卫彰显角色的特立独行。





一向以干练帅气形象示人的余男头顶蓬松卷发化身警队黑客Jackie，眉钉、鼻钉造型十分抢眼，同时她也以柔弱怕事的人物性格完成造型和角色的双重突破。有趣的是，时隔多年，苗侨伟再度饰演黑道大佬云哥，讲究公平道义不走寻常路，在帮派中独具一格。海报中苗侨伟手持雪茄微微昂头轻蔑一笑，身后一众小弟于秋也赫然在列。实力派、偶像派演员的倾力加盟，为影片增色不少。









张家辉用“低压槽”这种伴随雨雪大风的天气现象作为隐喻，将人面对邪恶终将一战的宿命感完美展现，为了更大的发挥和创作空间，张家辉把故事背景抽离了日常生活的世界，构建了一座虚拟之城“孤城”。





编辑：隐饮