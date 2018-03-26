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《湮灭》新预告娜塔莉波特曼发飙开火

诡异南境人兽植物杂交 克苏鲁式恐惧再现银幕

2018-03-26 16:07:53 来源：Mtime时光网

科幻电影《湮灭》发布了“南境版”海报及特辑，镜头追随娜塔莉·波特曼率领的科考团深入神秘的南境禁区，见证奇异的人类、动物和植物变异杂交。

南境版海报

　　时光网讯 将于4月13日上映的科幻电影《湮灭》发布了“南境版”海报及特辑。影片由科幻电影界新贵亚历克斯·嘉兰执导，奥斯卡影后娜塔莉·波特曼领衔主演。

　　《湮灭》改编自杰夫·范德米尔所著、曾获“星云奖”最佳长篇小说的作品《遗落的南境：湮灭》。这是一部“新怪谭”文学的代表作品，电影的改编也延续了其独特的表现风格，视听效果的呈现宏大中不乏细致，被海外影评人奉为好莱坞“新科幻经典”。

“X区域”陷入连续变异 全新生物规则令人费解

　　《湮灭》讲述了生物学家莉娜（娜塔莉·波特曼饰）为调查发生在老公凯恩身上的难解事件，加入“遗落的南境”科考团深入神秘禁区寻找答案的故事。在探险过程中，这支由五名女性科学家组成的队伍遭遇了一系列突发危机。

　　本次曝光的海报向观众呈现了诡异的南境一隅，如梦如幻的背景中却隐约透露出暗黑之感，仿佛一股未知的神秘力量在操控着一切。占据视觉中心的两只花角鹿，细看之下一只已经变异，出现了动物与植物特质混合的诡异迹象。特辑中，科考团突遇长出鲨鱼牙齿的鳄鱼（鲨齿鳄）和发出人类嘶吼的棕熊（人语熊），拥有七年陆军训练背景的莉娜教授情急之下火力全开，预告了影片的一个小高潮。

“克苏鲁式”恐惧再现银幕 挑战人类心智极限

　　不同于传统意义上的科幻片，《湮灭》以其构建的南境世界为母体，孕育出的是一种“克苏鲁式”的恐惧。由洛夫克拉夫特创立的“克苏鲁式”世界观从善与恶、敌与我的二元对立关系中跳脱出来，强调了入侵者的无意识，它们或将以更高级的姿态去同化和改变人类。

　　南境中充斥着各类仅凭已知科学不能完全解释之现象，它们在骇人之余，又散发着一种诡异之美，让人细思极恐、不寒而栗。特辑中，初入“闪晃”的莉娜发出“它真美”的惊叹，然而那里不寻常的一切又挑战着科考团心智的极限。据导演透露，他的创作初衷之一，就是“想展示恐怖与美之间相互转化、交融的可能性”。

　　电影《湮灭》由亚力克斯·嘉兰执导、奥斯卡影后娜塔莉·波特曼领衔主演，将于4月13日全国公映。

   编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 湮灭 预告 娜塔莉·波特曼
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