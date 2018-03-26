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《我说的都是真的》曝"杀机四伏"预告

小沈阳踏上求生之旅 刘仪伟分享创作初衷

2018-03-26 11:04:58 来源：Mtime时光网

《我说的都是真的》曝"杀机四伏"预告，悬疑气氛十分浓厚，预告中小沈阳因为吹牛闹出“人命官司”，性命危在旦夕，一场惊险的“求生之路”就此展开。
     

连凯霸气举枪 小沈阳性命危在旦夕

时光网讯 刘仪伟编剧并执导的悬疑动作喜剧《我说的都是真的》将于3月30日上映，影片由小沈阳领衔主演，陈意涵特别出演，吴樾连凯罗海琼李易祥、烧饼和刘仪伟等主演。今日片方发布一支“杀机四伏”版预告，相比之前发布的物料，这版预告片的悬疑气氛更为浓厚，处处充满杀机。

      在开场的鸟瞰镜头下，一道模糊的身影在废弃的烂尾楼里狂奔，冷峻肃杀的场景一览无遗，而“为什么杀你”、“把谁给杀了”的台词伴随着压迫感十足的声效，透露出小沈阳的性命危在旦夕，一场惊险的“求生之路”就此展开。

     

连凯、李易祥、烧饼密谋凶案

在小沈阳、李易祥和烧饼等角色互相追逐的片段中，匕首、狙击枪、菜刀、甚至花盆等奇葩武器轮番登场，快速剪辑的打斗场面拳拳到肉，风格凌厉，给观众带来强烈的视觉冲击。“忽悠警察”和 “酒后臆想综合症”的质疑让真相显得更加扑朔迷离，扮演“吹牛大王”的小沈阳全凭猜测推断出一桩惊天凶案，令剧情走向一波三折，为影片留下极大的悬念。

      据悉，电影《我说的都是真的》讲述了职业策划人夏至（小沈阳 饰）一本正经地胡说八道，却误打误撞说中事实，引火烧身招来犯罪团伙疯狂追杀，连他暗恋的餐吧老板娘印小雪（陈意涵 饰）都卷入其中，从而引发了一系列扑朔迷离而又妙趣横生的故事。

     

小沈阳爬楼逃生

刘仪伟分享了自己的创作初衷，他表示电影《我说的都是真的》反映了一种吹牛说大话的普遍现象：“很多人都喜欢跟人吹牛，吹自己有多少个女朋友，吹上市公司值多少钱，吹孩子多么优秀……听多了我就很疑惑，为什么很多人都靠言过其实博得大家的认同，不能靠真实吗？这也是我把这样的人写进电影的原因。”

      《我说的都是真的》即将于3月30日上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 我说的都是真的 小沈阳
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