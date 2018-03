俄罗斯年度黑马《花滑女王》发布终极预告。





终极海报 时光网讯 俄罗斯年度黑马励志情感电影 俄罗斯年度黑马励志情感电影 《花滑女王》 将于3月30日在国内院线公映,该影片在俄上映后打破了俄罗斯影史首周票房纪录,并收获了超高口碑。今日片方发布终极预告与海报,聚焦女主娜佳为梦想拼搏与努力的几个不同人生阶段,伴随着鼓舞人心的歌声,娓娓道来一个平凡女孩的追梦之路。





贝加尔湖畔重拾往日荣光 俄罗斯国宝级制片人加持









在今日曝光的终极预告中,娜佳因一场意外负伤而不得不离开付出了无数汗水站上的花滑舞台,往日的荣光瞬间化为乌有。看不到未来的娜佳,决定回到最开始养育自己的地方荒度余生。





就在娜佳决定放弃自己的时候,冰球运动员萨沙出现在她的生命中,用乐观、不认输的性格感染了娜佳,让她重新看到未来的曙光,并帮助她面对心魔重回冰面。











预告片选用由女生翻唱约翰列侬的经典之作《imagine》作为背景音乐,完美契合了影片所要传递的励志主题,当清幽舒缓的女声唱道:“You may say I'm a dreamer,But I'm not the only one。”仿佛唱出了娜佳心声,也道出了娜佳一路走来的勇敢和坚持。





同时发布的终极海报,展示了娜佳几个不同人生阶段——年幼天赋不佳的娜佳为花滑刻苦训练、几经波折蜕变成花滑界闪耀之星、再到后来发生意外跌落谷底......如水晶一般的贝加尔湖,不仅是她梦的起点,也见证了她人生的起落。



















燃情热血获IMDb好评 为还原角色女主拜访人物原型















在电影评论网站IMDb上,有国外网友评价:“被感动到了,如果你处于逐梦的人生阶段,看完会鼓舞到你!”、“有笑有泪,能治愈激励我一整年。”











影片之所以在国内外获得如此好评,与全体主创对待工作的认真态度密不可分。据了解,众主演为了准确诠释人物性格与特质,在熟读剧本之外,还会查阅相关资料,熟悉花滑运动以及故事原型。





其中在影片中饰演娜佳的塔拉索娃更是如此。她仔细搜集了故事原型伊莲娜·别烈日娜亚所有相关资料,包括观看她参加比赛的表演、阅读其文字资料,甚至去拜访她本人。





在接受采访时塔拉索娃表示,自己之所以全身心投入角色,是因为娜佳身上有着吸引自己的特性,“最吸引我的是女主身上那种不张扬的性格,她有自己的坚持,做自己喜欢的事情,无问结果。”