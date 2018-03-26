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俄罗斯黑马《花滑女王》曝终极预告

前花滑冠军真实经历改编 "斯大林格勒"制片人操刀

2018-03-26 11:22:40 来源：Mtime时光网

俄罗斯年度黑马《花滑女王》发布终极预告。

终极海报

 　　时光网讯 俄罗斯年度黑马励志情感电影《花滑女王》将于3月30日在国内院线公映，该影片在俄上映后打破了俄罗斯影史首周票房纪录，并收获了超高口碑。今日片方发布终极预告与海报，聚焦女主娜佳为梦想拼搏与努力的几个不同人生阶段，伴随着鼓舞人心的歌声，娓娓道来一个平凡女孩的追梦之路。

贝加尔湖畔重拾往日荣光  俄罗斯国宝级制片人加持

　　电影《花滑女王》根据俄罗斯前花滑冠军真实经历改编，讲述了年幼天赋不佳的娜佳从花样滑冰菜鸟到闪亮之星的蜕变之路。

　　在今日曝光的终极预告中，娜佳因一场意外负伤而不得不离开付出了无数汗水站上的花滑舞台，往日的荣光瞬间化为乌有。看不到未来的娜佳，决定回到最开始养育自己的地方荒度余生。

　　就在娜佳决定放弃自己的时候，冰球运动员萨沙出现在她的生命中，用乐观、不认输的性格感染了娜佳，让她重新看到未来的曙光，并帮助她面对心魔重回冰面。



　　预告片选用由女生翻唱约翰列侬的经典之作《imagine》作为背景音乐，完美契合了影片所要传递的励志主题，当清幽舒缓的女声唱道：“You may say I'm a dreamer，But I'm not the only one。”仿佛唱出了娜佳心声，也道出了娜佳一路走来的勇敢和坚持。

　　同时发布的终极海报，展示了娜佳几个不同人生阶段——年幼天赋不佳的娜佳为花滑刻苦训练、几经波折蜕变成花滑界闪耀之星、再到后来发生意外跌落谷底......如水晶一般的贝加尔湖，不仅是她梦的起点，也见证了她人生的起落。



　　值得一提的是，该片主创阵容强大。影片由俄罗斯国宝级人物费多尔·邦达尔丘克担任制片人，作为俄罗斯知名的制片人、导演，费奥多尔此前曾执导《斯大林格勒》《穿越火线》等多部影片，其中《斯大林格勒》至今保持着俄罗斯本土的最高历史票房纪录。

　　曾提名柏林音乐录影带最佳导演奖的俄罗斯导演奥列格·特罗费姆执导本片，新生代女演员阿格莱亚·塔拉索娃、拥有超高人气的亚历山大·佩特洛夫、颜值逆天小鲜肉米洛斯·比柯维奇等联袂主演。

燃情热血获IMDb好评   为还原角色女主拜访人物原型



　　《花滑女王》在2月14日率先登陆俄罗斯各大院线后，不仅轻松打破俄罗斯影史首周票房纪录，也收获了国内外越来越多好评。截至目前，影片已斩获14亿卢布（约合1.59亿人民币）票房。

　　在电影评论网站IMDb上，有国外网友评价：“被感动到了，如果你处于逐梦的人生阶段，看完会鼓舞到你！”、“有笑有泪，能治愈激励我一整年。”



　　影片之所以在国内外获得如此好评，与全体主创对待工作的认真态度密不可分。据了解，众主演为了准确诠释人物性格与特质，在熟读剧本之外，还会查阅相关资料，熟悉花滑运动以及故事原型。

　　其中在影片中饰演娜佳的塔拉索娃更是如此。她仔细搜集了故事原型伊莲娜·别烈日娜亚所有相关资料，包括观看她参加比赛的表演、阅读其文字资料，甚至去拜访她本人。

　　在接受采访时塔拉索娃表示，自己之所以全身心投入角色，是因为娜佳身上有着吸引自己的特性，“最吸引我的是女主身上那种不张扬的性格，她有自己的坚持，做自己喜欢的事情，无问结果。”



 　　电影《花滑女王》将于 3月30日登陆全国院线。

   编辑：SaSa

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 花滑女王 俄罗斯 预告片
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