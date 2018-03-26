电影《奇葩朵朵》曝"怪咖联盟"新预告，首次将奇葩小伙伴与奇葩助攻团全体集结。张若昀饰演的物理天才黄剑保持“智商爆表、情商负分”的反差萌感，马思纯饰演的学渣朱珠“奇葩值”居高不下。





预告片中，张若昀饰演的物理天才黄剑依然保持“智商爆表、情商负分”的反差萌感，约会不为美色美食所动，只为核反应堆“仗剑走天涯”；马思纯饰演的学渣朱珠虽被吐槽“胸大无脑、只会淘宝”，但凭傻人有傻福的千古定律最终成功拿下学霸；李现饰演的高富帅许子聪则维持着“戏精男神”形象，与黄剑持续性“相爱相杀”。













编辑：隐饮