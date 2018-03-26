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张若昀马思纯携手打响奇葩大作战

《奇葩朵朵》曝新预告"怪咖联盟"4.4上映

2018-03-26 11:25:45 来源：Mtime时光网

电影《奇葩朵朵》曝"怪咖联盟"新预告，首次将奇葩小伙伴与奇葩助攻团全体集结。张若昀饰演的物理天才黄剑保持“智商爆表、情商负分”的反差萌感，马思纯饰演的学渣朱珠“奇葩值”居高不下。
       

《奇葩朵朵》角色版预告

时光网讯张若昀马思纯李现联袂主演，刘敏涛姜超李霄云共同出演，导演李欣、李洋联手执导的校园爱情喜剧《奇葩朵朵》将于2018年4月4日全国欢乐上映。影片今日曝光全新预告片“怪咖联盟”，主角团张若昀、马思纯、李现“奇葩值”居高不下，刘敏涛与姜超扮演的大学教授也正式“不要优雅、只要疯狂”地闪亮登场，欢乐气息十足的“奇葩大作战”即刻打响。

       预告片中，张若昀饰演的物理天才黄剑依然保持“智商爆表、情商负分”的反差萌感，约会不为美色美食所动，只为核反应堆“仗剑走天涯”；马思纯饰演的学渣朱珠虽被吐槽“胸大无脑、只会淘宝”，但凭傻人有傻福的千古定律最终成功拿下学霸；李现饰演的高富帅许子聪则维持着“戏精男神”形象，与黄剑持续性“相爱相杀”。

       同时，“怪咖联盟”预告片还首次将奇葩小伙伴与奇葩助攻团全体集结，为观众生动展现了各位“怪咖”特殊的角色魅力。坑货室友“贱萌”程度不输黄剑，《奇葩朵朵》第二“嘴炮达人”正式与观众见面；技术肥宅凭奇葩想象力和动手能力突出重围，活性炭内裤、超强变声器等各类助攻神器轮番上线，贡献了不一般的笑点。

       此外，实力派“老戏骨”刘敏涛与姜超也在最新预告中闪亮登场。刘敏涛一改此前优雅画风，摇身一变成为“最妖娆电磁学女教授”，彻底颠覆形象。姜超则获封“最仗义物理学导师”，在戏中为黄剑出谋划策，神秘助攻。新生代演员与实力派“老戏骨”的碰撞，让《奇葩朵朵》的喜剧效果格外突出，整体气氛轻松自然。

       《奇葩朵朵》将于2018年4月4日登陆全国各大院线。

   编辑：隐饮

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关键词： 奇葩朵朵 张若昀 马思纯
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