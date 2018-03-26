时光网讯
由张若昀
、马思纯
、李现
联袂主演，刘敏涛
、姜超
、李霄云
共同出演，导演李欣、李洋联手执导的校园爱情喜剧《奇葩朵朵》
将于2018年4月4日全国欢乐上映。影片今日曝光全新预告片“怪咖联盟”，主角团张若昀、马思纯、李现“奇葩值”居高不下，刘敏涛与姜超扮演的大学教授也正式“不要优雅、只要疯狂”地闪亮登场，欢乐气息十足的“奇葩大作战”即刻打响。
预告片中，张若昀饰演的物理天才黄剑依然保持“智商爆表、情商负分”的反差萌感，约会不为美色美食所动，只为核反应堆“仗剑走天涯”；马思纯饰演的学渣朱珠虽被吐槽“胸大无脑、只会淘宝”，但凭傻人有傻福的千古定律最终成功拿下学霸；李现饰演的高富帅许子聪则维持着“戏精男神”形象，与黄剑持续性“相爱相杀”。
同时，“怪咖联盟”预告片还首次将奇葩小伙伴与奇葩助攻团全体集结，为观众生动展现了各位“怪咖”特殊的角色魅力。坑货室友“贱萌”程度不输黄剑，《奇葩朵朵》
第二“嘴炮达人”正式与观众见面；技术肥宅凭奇葩想象力和动手能力突出重围，活性炭内裤、超强变声器等各类助攻神器轮番上线，贡献了不一般的笑点。
此外，实力派“老戏骨”刘敏涛与姜超也在最新预告中闪亮登场。刘敏涛一改此前优雅画风，摇身一变成为“最妖娆电磁学女教授”，彻底颠覆形象。姜超则获封“最仗义物理学导师”，在戏中为黄剑出谋划策，神秘助攻。新生代演员与实力派“老戏骨”的碰撞，让《奇葩朵朵》
的喜剧效果格外突出，整体气氛轻松自然。
编辑：隐饮