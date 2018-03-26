《脱皮爸爸》发布吴镇宇特辑，吴镇宇将一个演六个，从79岁演到19岁的经历展现给观众，他的老年妆造型十分逼真，惊呆众位观众。









电影中，吴镇宇脱皮蜕变、返老还童历经了一个人六个不同的年龄段，设定新颖，而他自己一个人演绎出六种不同的人生，也是难度不小。谈及演出“六个爸爸”的经历，吴镇宇表示这个过程真的很难，每个年龄都有相对应的心态，如何抓取并不容易把握。被问及印象最深的阶段，他表示：“最难忘的应该是79岁、80岁的年龄层，那个特效化妆出来效果比较好，演起来挺有趣的。”





对于吴镇宇这样高难度的表演，片中的合作演员也一致给出了好评。古天乐说道：“和我以往看到他的演出不同，不止是演戏方面的变化，还有心理上的对应，以及外形上的配合，让人感觉很真实”。另一位主演田蕊妮也是给出了很高的评价：“他认真到有一点神经的感觉。”

编辑：隐饮