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《脱皮爸爸》发布吴镇宇特辑

"六个爸爸"惊呆观众 吴镇宇79岁老年妆太逼真

2018-03-26 11:43:59 来源：Mtime时光网

《脱皮爸爸》发布吴镇宇特辑，吴镇宇将一个演六个，从79岁演到19岁的经历展现给观众，他的老年妆造型十分逼真，惊呆众位观众。
       

《脱皮爸爸》吴镇宇特辑

时光网讯 奇幻温情电影《脱皮爸爸》正在全国热映中。影片今日曝光吴镇宇特辑，将吴镇宇一个演六个，从79岁演到19岁的经历展现给观众。片中的其他演员对吴镇宇的表演都给出了很高的评价。除此之外，影片还在全国多个地区举办亲子观影专场活动，拉近和观众的距离。有观众看完表示影片“有笑有泪，不刻意不做作，是一次很好的观影体验”，更有已为人父的“爸爸观众”们看完之后唏嘘感慨甚至湿了眼眶。 

       据悉，影片由香港导演司徒慧焯执导，吴镇宇、古天乐领衔主演，春夏、蔡洁、田蕊妮等联袂出演，费曼特别出演。《脱皮爸爸》曾入围第29届东京国际电影节和第19届意大利乌甸尼远东电影节主竞赛单元，吴镇宇亦凭本片获第36届香港电影金像奖最佳男主角提名，影片已于3月23日全国公映。

       电影中，吴镇宇脱皮蜕变、返老还童历经了一个人六个不同的年龄段，设定新颖，而他自己一个人演绎出六种不同的人生，也是难度不小。谈及演出“六个爸爸”的经历，吴镇宇表示这个过程真的很难，每个年龄都有相对应的心态，如何抓取并不容易把握。被问及印象最深的阶段，他表示：“最难忘的应该是79岁、80岁的年龄层，那个特效化妆出来效果比较好，演起来挺有趣的。”

       对于吴镇宇这样高难度的表演，片中的合作演员也一致给出了好评。古天乐说道：“和我以往看到他的演出不同，不止是演戏方面的变化，还有心理上的对应，以及外形上的配合，让人感觉很真实”。另一位主演田蕊妮也是给出了很高的评价：“他认真到有一点神经的感觉。”

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 脱皮爸爸 吴镇宇
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