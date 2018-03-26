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美队你还好么？WonderCon漫展直击

Coser五花八门各显神通 超级英雄最受追捧

2018-03-26 14:46:42 来源：Mtime时光网

话不多说，COSER们已经摆好了各种poss，大家尽情拍照吧，不，好好欣赏吧。
　　时光网加州讯 一年一度的WonderCon在美国加州盛大开幕，每年这里除了有众多电影新片举行发布会之外，最大的看点当然是会场内外不计其数的COSER，他们在这里装扮成各式各样的电影、电视、动漫的角色，知名的也好，不知名的也罢，有的都不一定很像，但目的就是让路人观众看到他们喜爱的角色。

　　这些年，漫威和DC的电影都拓展了自己的电影宇宙，所以会场内是超级英雄电影的天下，可以看到《钢铁侠》《死侍》《神奇女侠》《银河护卫队》《美国队长》《雷神3》的众多Coser。当然传统的皮克斯动画电影、《星球大战》这些大IP的Coser也占据很醒目的位置，在这里，可以感受到美国影视和动漫文化的巨大影响力。

　　话不多说，Coser们已经摆好了各种poss，大家尽情拍照吧，不，好好欣赏吧。

   编辑：汀

关键词： WonderCon Coser 钢铁侠 神奇女侠 银河护卫队 星球大战
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