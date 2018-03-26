话不多说，COSER们已经摆好了各种poss，大家尽情拍照吧，不，好好欣赏吧。







话不多说，Coser们已经摆好了各种poss，大家尽情拍照吧，不，好好欣赏吧。

一年一度的WonderCon在美国加州盛大开幕，每年这里除了有众多电影新片举行发布会之外，最大的看点当然是会场内外不计其数的COSER，他们在这里装扮成各式各样的电影、电视、动漫的角色，知名的也好，不知名的也罢，有的都不一定很像，但目的就是让路人观众看到他们喜爱的角色。

编辑：汀