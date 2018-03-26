在斯导从业50年的导演生涯中，他因尊重传统，保留经典，而成就了许多优秀的作品，也让自己成为了好莱坞的宝贵财产。近日，他对于在包括Netflix和亚马逊这种平台上播出的长片电影，产生了质疑。









在与ITV新闻的访谈中，斯导提到，自流媒体的兴起之时起，电影从来没有面对过如此巨大的、来自电视界的挑战。虽然这一事实对于影视行业整体来说是个好事儿，但他认为，在流媒体平台上首播的电影，不应该被允许参与奥斯卡学院奖的评选。





“一旦电影变成了电视的规格，这就是电视电影，如果这个show好看的话，可以得到一个（针对电视的）艾美奖，但不应该得奥斯卡。”他说， “我认为这种在没几家影院上映了还不到一周的电影，是不应该有资格提名学院奖的”。





斯导的看法是，电影片方原来是愿意在电影节上，发掘那些边缘化的优秀独立影片，但现在他们都变得更加愿意做“票房大片”了，而电影制作者们很容易在流媒体平台上找到愿意掏钱的买家，这从根本上改变了电影工业的规则。“电视行业的质量在很用心地蓬勃发展，但对去电影院看电影的人来说，形成了非常清晰而现实存在的威胁。”







《泥土之界》获得第90届奥斯卡4项提名















