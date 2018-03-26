时光网讯
即使是在宣传自己充满未来主义的高科技新作《头号玩家》
时，史蒂文·斯皮尔伯格
导演也没忘了展现出自己传统的一面，质疑了在院线上映的电影，与在Netflix和其它流媒体上发行的电影之间的孰是孰非。
在斯导从业50年的导演生涯中，他因尊重传统，保留经典，而成就了许多优秀的作品，也让自己成为了好莱坞的宝贵财产。近日，他对于在包括Netflix和亚马逊这种平台上播出的长片电影，产生了质疑。
这一观点并不新鲜，克里斯托弗·诺兰
导演也曾表达过相似的看法——去年七月,诺兰曾表示他不喜欢Netflix的发行方式，也不会与之合作，“将影片在流媒体、院线同时发行的做法是非常愚蠢的策略
，”诺兰说。“很明显这对电影院来说是非常不利的。”不过后来他又承认自己“用词不当
”，还亲自给Netflix首席内容官Ted Sarandos发邮件道歉。“我本应该更有礼貌的”，诺兰说。“我只是表达了我所相信的内容，但是我说得太不圆滑了
。”
在与ITV新闻的访谈中，斯导提到，自流媒体的兴起之时起，电影从来没有面对过如此巨大的、来自电视界的挑战。虽然这一事实对于影视行业整体来说是个好事儿，但他认为，在流媒体平台上首播的电影，不应该被允许参与奥斯卡学院奖的评选。
“一旦电影变成了电视的规格，这就是电视电影，如果这个show好看的话，可以得到一个（针对电视的）艾美奖，但不应该得奥斯卡。”他说， “我认为这种在没几家影院上映了还不到一周的电影，是不应该有资格提名学院奖的”。
斯导的看法是，电影片方原来是愿意在电影节上，发掘那些边缘化的优秀独立影片，但现在他们都变得更加愿意做“票房大片”了，而电影制作者们很容易在流媒体平台上找到愿意掏钱的买家，这从根本上改变了电影工业的规则。“电视行业的质量在很用心地蓬勃发展，但对去电影院看电影的人来说，形成了非常清晰而现实存在的威胁。”
《泥土之界》获得第90届奥斯卡4项提名
提到自己此前的作品，斯导也并不后悔，“我还会是拍《华盛顿邮报》
这样的作品，也希望观众们可以去电影院观看；我不会为了Netflix而拍片。”
Netflix近年来获得了诸多奖项认可的影片包括迪·里斯
所执导的《泥土之界》
，该片在纽约和洛杉矶的院线内上映了一周，今年奥斯卡上获得了4项提名。而阿娃·杜威内
导演的《第十三修正案》
并没有在院线上映，它获得了2016年学院奖“最佳纪录长片”的提名。
不仅如此，Netflix影片在电影节上的存在，也遭到了质疑。去年戛纳电影节的《玉子》
一片首映时，当大银幕上出现Netflix的logo，据说现场还传来了嘘声。去年戛纳电影节主席佩德罗·阿莫多瓦
更是非常直接：“我个人觉得不应该把金棕榈大奖颁发给一部大银幕上看不到的电影
”。
从今年开始，戛纳电影节的新规矩是，主竞赛影片必须在法国院线发行才有资格入围，不能只在流媒体上播放过。在近日与《Variety》的访谈中，戛纳电影节的总监蒂耶里·福茂
则表示，Netflix和亚马逊确实代表了些“重要的内容”，以及“我们最终能够达成一致，因为为了让一部影片成为历史的一部分，它必须经历电影院、票房、评论家、影迷的热情、颁奖季的宣传等等，这一切都是电影历史的传统
。”