（本文来自影视生活第一站 时光网）

阿基尔表示，制作非裔美国人为主的影集，主要想让观众看到自己生活圈之外的社会是怎么样子，尤其枪支、毒品并不是在贫穷的社区制造出来：“想检讨它们是怎么进入到这些社区的？”

（执行制片人萨利姆·阿基尔（左二）与三位编剧Adam Glaudrune（左一）、Pat Charles（右二）、Lamont Magee（右一）在神奇漫展上）

神奇漫展举办的周末刚好全美大城市都有孩子发起的上街游行，抗议国内枪枝泛滥，造成连学校都不安全。阿基尔说：“孩子的游行证明他们知道枪支的问题，根本是来自美国资本主义的缺失，所以在剧中想要讨论政府对地方社区能够造成的问题。目前观众很喜欢我们讨论这个议题。”









Anissa是一位女同超级英雄 第一位女同性恋的非裔美国人超级英雄。但是主创们并没有特别设计一集让Anissa出柜，而是很自然地在剧情中演释出来。 剧中黑霹雳的大女儿Anissa，是。但是主创们并没有特别设计一集让Anissa出柜，而是很自然地在剧情中演释出来。





阿基尔说：“因为现实生活中就是这样，所以交织在剧情中才自然、符合现实。生活中都有不同性向的人，所以并不需要特意点出。”













“黑霹雳”杰佛森不打击犯罪时，是一位高中老师。讨论会上观众询问编剧们，如何揣摩老师兼超级英雄的角色。编剧Lamont Magee回问：“两者有差吗？”他接着解释，自己在洛杉矶的黑人社区出生长大，人生中有六位恩师帮助他突破在黑人社区成长会遇到的问题：“如果没有他们，我今天不会在这里。所以他们在我眼里就是我的超级英雄。”





作为这部直白探讨非裔美国人在社会受到的不正义，论坛上唯一一位白人编剧说，与大部分是非裔美国人的剧组合作是非常荣幸：“如果美国人都可以参与我们的讨论会，聆听大家的对话，整个国家会是很不一样的地方。”