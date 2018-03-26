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时光网讯
在2018年WonderCon神奇漫展上，DC电视剧《黑霹雳》
和《氪星》
的主创分别现身，与观众们交流了剧集台前幕后的故事。
今年初刚上映的《黑霹雳》
目前已播放到第9集，男主角杰斐逊·皮尔斯（克莱斯·威廉
饰演）是一名前奥运选手和隐退的超级英雄。身为一位承诺要隐藏起自己控制电流的超能力的高中老师，无法放任周围的暴力黑帮势力不断增加，因此再次披上战袍，回归黑霹雳来惩治恶人。
（执行制片人萨利姆·阿基尔（左二）与三位编剧Adam Glaudrune（左一）、Pat Charles（右二）、Lamont Magee（右一）在神奇漫展上）
第10集中，杰斐逊在大女儿Anissa（Nafessa Williams
饰演）帮助下，找到30年前离奇失踪的孩子们，却没能在被反派发现之前拯救他们。同时，小女儿Jennifer也逐渐发现自己的超能力，但内心纠结着想要过着平凡的生活，抗拒担起具有超能力的社会责任。此外，第10集中，一位反派的新成员也正式被揭露。
阿基尔表示，制作非裔美国人为主的影集，主要想让观众看到自己生活圈之外的社会是怎么样子，尤其枪支、毒品并不是在贫穷的社区制造出来：“想检讨它们是怎么进入到这些社区的？”
神奇漫展举办的周末刚好全美大城市都有孩子发起的上街游行，抗议国内枪枝泛滥，造成连学校都不安全。阿基尔说：“孩子的游行证明他们知道枪支的问题，根本是来自美国资本主义的缺失，所以在剧中想要讨论政府对地方社区能够造成的问题。目前观众很喜欢我们讨论这个议题。”
《黑霹雳》
除了直捣黄龙探讨美国社会对非裔美国人的不友善，更加入一个也同样被不友善对待的族群—同性恋等LGBT社区。
剧中黑霹雳的大女儿Anissa，是第一位女同性恋的非裔美国人超级英雄
。但是主创们并没有特别设计一集让Anissa出柜，而是很自然地在剧情中演释出来。
阿基尔说：“因为现实生活中就是这样，所以交织在剧情中才自然、符合现实。生活中都有不同性向的人，所以并不需要特意点出。”
超级英雄的电视剧近年也大搞跨越，当阿基尔被问到会选择哪个DC超级英雄加入《黑霹雳》
时，二话不说选择蝙蝠侠：“因为两人的关系很特别，蝙蝠侠几乎可以算是黑霹雳的心理咨询师
。”
那观众近期就有机会看到看到蝙蝠侠现身吗？阿基尔否认：“目前还想先培养剧中的角色。《黑霹雳》
里已经有很多角色，想让观众先适应在加入其他英雄。”
“黑霹雳”杰佛森不打击犯罪时，是一位高中老师。讨论会上观众询问编剧们，如何揣摩老师兼超级英雄的角色。编剧Lamont Magee回问：“两者有差吗？”他接着解释，自己在洛杉矶的黑人社区出生长大，人生中有六位恩师帮助他突破在黑人社区成长会遇到的问题：“如果没有他们，我今天不会在这里。所以他们在我眼里就是我的超级英雄。”
作为这部直白探讨非裔美国人在社会受到的不正义，论坛上唯一一位白人编剧说，与大部分是非裔美国人的剧组合作是非常荣幸：“如果美国人都可以参与我们的讨论会，聆听大家的对话，整个国家会是很不一样的地方。”
在剧中，塞格·艾尔遇到了正时空旅行的超级英雄的Adam Strange，得知他的孙子将会成为宇宙中最厉害的英雄，超人。但是，一个名叫Brainiac的破坏者回到过去，试图从出生的地方消灭超人的存在。
为了证明所言属实，Strange给塞格·艾尔展示了超人的披风。卡梅隆·卡夫告诉观众，拍摄这一幕的场景对他来说意义非凡。“当我接过斗披风那一刻，我几乎是颤抖的，”卡夫说。“仿佛薪火的传递。”
这个剧集发生在氪星上，而氪星人是不具有超能力的。但在现场，有观众问卡夫“有没有感受过超人的力量”，卡夫回答道“如果有的话，那太酷了”。执行制片人卡梅隆·威尔士补充说，塞格在这季并不会有超能力，但暗示说将来也许会有。威尔士还确认，大反派“毁灭日”将会在本季出场，他的形象正在开发中。
制片人还透露了即将出现的彩蛋——DC角色火鸟；另外像鹰侠、欧米茄战队（Omega Men）这样的角色也有可能出现。遗憾的是，原本有望出场的鹰女被删除了。
威尔士还被问，绿灯军团会不会在《氪星》
中亮相，他给出了否定的回答。但他表示，如果《氪星》
与其他DC剧集发生交叉的话，他想看约翰·康斯坦汀出现在《氪星》
中。
在论坛中，大家还“揭露” 卡梅隆·卡夫是剧组中最大的“漫画迷弟”，任何时候剧组中任何一个人有关于漫画角色的问题，他们都会毫不犹豫地去找卡夫。
Adam Strange这个角色来自未来，因此这部剧含有时间旅行的元素，卡夫将之形容为与闪电侠漫画《闪点》（Flashpoint）和电影《银河护卫队》
的交叉。
最后，尽管该剧发生在过去，威尔士透露其中一集会“回到现代的底特律”。
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