《吉诺密欧与朱丽叶2》影评新鲜出炉！德普等超豪华配音阵容打造萌版神探夏洛克









正式预告 《吉诺密欧与朱丽叶2》动画细节精细雕琢栩栩如生，非常令人惊艳，配音演员阵容星光闪闪，虽然故事剧情稍嫌简单、有些薄弱，但仍旧有几个有趣的故事转折，简单易懂的故事主题搭配栩栩如生的动画画面，小朋友一定会喜欢。 《吉诺密欧与朱丽叶2》动画细节精细雕琢栩栩如生，非常令人惊艳，配音演员阵容星光闪闪，虽然故事剧情稍嫌简单、有些薄弱，但仍旧有几个有趣的故事转折，简单易懂的故事主题搭配栩栩如生的动画画面，小朋友一定会喜欢。









糯尔摩斯（约翰尼·德普配音）

这个有黄金配音演员阵容的续集，演员们的表现一点都不让人失望。 “杰克船长”形象深植人心的约翰尼·德普声音表现最抢眼，淋漓尽致的阐述出了糯尔摩斯那个有点自傲、八成时间不近人情、两成时间是有血有泪的个性。





回归献“声”的詹姆斯·麦卡沃伊和艾米莉·布朗特，也分别替糯米欧与朱丽叶注入特有的生命力，搭配栩栩如生的画面，以及英国流行摇滚音乐天王埃尔顿·约翰的配乐，替这部片长不到90分钟的家庭喜剧动画片增色不少。





《吉诺密欧与朱丽叶2》中人物、场景等画面十分生动，花园装饰小矮人们有着光滑的外表，但表面还是有风刷雨林的痕迹，所有动作也都配有陶瓷雕品碰撞的声音，小陶瓷人物活蹦乱跳的样子非常逼真。





动画片的两大挑战：毛发与水，片中也不害怕大胆加入，而且呈现的非常成功。此外，诺尔摩斯在思考线索的部分，采用黑白的平面卡通的叙述方式，替该片增添不同的风味。





如果硬要挑毛病，《吉诺密欧与朱丽叶2》的小问题是剧情稍显简单，很多有关埃尔顿·约翰的音乐的笑点，也不一定能令所有观众都能懂。片中还有一段到伦敦中国城探案的桥段，有不少外国中国城的元素，主创们处理的方式很大胆。





糯米欧（詹姆斯·麦卡沃伊配音）

不过还是有两次剧情转折，而且直白的传达一个教育讯息：不应把自己身边的亲朋好友当理所当然，进而无理、予取予求，作为一部以儿童为目标观众的动画片，确实有该有的寓教于乐水准，很适合爸爸妈妈带着小朋友一同欣赏。





其他媒体评论：

Deadline: 这部慵懒的动画片续集，无疑只适合小朋友观赏。





纽约时报：《吉诺密欧与朱丽叶2：夏洛克·糯尔摩斯》比第一集更多元，虽然还是引述很多热门文化，艾尔顿·约翰的配乐也好似要吸引大人观众，第二集中还是有不少好玩的点子，像是用黑白2D动画方式呈现糯尔摩斯脑中转动思考的方式。









Variety：（花园装饰小矮人们）很完美、很有技巧的吸睛，但是这第二场冒险故事并没有太多特色。



