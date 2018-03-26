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《吉诺密欧与朱丽叶2》小朋友会喜欢

萌版神探夏洛克 德普一美组成黄金配音阵容

2018-03-26 15:25:57 来源：Mtime时光网

《吉诺密欧与朱丽叶2》影评新鲜出炉！德普等超豪华配音阵容打造萌版神探夏洛克

　　时光网讯 还记得那一对大谈禁忌恋爱的花园装饰小矮人糯米欧和朱丽叶吗？这对跨域世族仇恨的情侣又重返大银幕！ 2011年上映的《吉诺密欧与朱丽叶》，2018年春天的第一个周末推出续集《吉诺密欧与朱丽叶2：夏洛克·糯尔摩斯》，糯米欧（詹姆斯·麦卡沃伊配音）和朱丽叶（艾米莉·布朗特配音）再次踏上一场冒险，续集还大玩跨文学游戏，让英国著名侦探小说人物“糯尔摩斯”（约翰尼·德普配音）协助办案。

正式预告

　　《吉诺密欧与朱丽叶2》动画细节精细雕琢栩栩如生，非常令人惊艳，配音演员阵容星光闪闪，虽然故事剧情稍嫌简单、有些薄弱，但仍旧有几个有趣的故事转折，简单易懂的故事主题搭配栩栩如生的动画画面，小朋友一定会喜欢。

　　由《功夫熊猫》导演约翰·史蒂芬森执导，英国流行摇滚音乐天王埃尔顿·约翰回归担任执行制作以及音乐创作，《吉诺密欧与朱丽叶2》一开始就是糯米欧与朱丽叶感情遇到瓶颈，正当两人吵的轰轰烈烈之际，却发现在第一集中打的水火不容的两家族，这会居然全部被绑架！誓言保卫英国所有花园装饰小矮人的侦探家糯尔摩斯，与搭档华生（切瓦特·埃加福特配音）两人一路追线索到糯米欧与朱丽叶的家，四人因此展开一场拯救家人的冒险故事。

糯尔摩斯（约翰尼·德普配音）

　　这个有黄金配音演员阵容的续集，演员们的表现一点都不让人失望。 “杰克船长”形象深植人心的约翰尼·德普声音表现最抢眼，淋漓尽致的阐述出了糯尔摩斯那个有点自傲、八成时间不近人情、两成时间是有血有泪的个性。

　　回归献“声”的詹姆斯·麦卡沃伊和艾米莉·布朗特，也分别替糯米欧与朱丽叶注入特有的生命力，搭配栩栩如生的画面，以及英国流行摇滚音乐天王埃尔顿·约翰的配乐，替这部片长不到90分钟的家庭喜剧动画片增色不少。

　　《吉诺密欧与朱丽叶2》中人物、场景等画面十分生动，花园装饰小矮人们有着光滑的外表，但表面还是有风刷雨林的痕迹，所有动作也都配有陶瓷雕品碰撞的声音，小陶瓷人物活蹦乱跳的样子非常逼真。

　　动画片的两大挑战：毛发与水，片中也不害怕大胆加入，而且呈现的非常成功。此外，诺尔摩斯在思考线索的部分，采用黑白的平面卡通的叙述方式，替该片增添不同的风味。

　　如果硬要挑毛病，《吉诺密欧与朱丽叶2》的小问题是剧情稍显简单，很多有关埃尔顿·约翰的音乐的笑点，也不一定能令所有观众都能懂。片中还有一段到伦敦中国城探案的桥段，有不少外国中国城的元素，主创们处理的方式很大胆。

糯米欧（詹姆斯·麦卡沃伊配音）

　　不过还是有两次剧情转折，而且直白的传达一个教育讯息：不应把自己身边的亲朋好友当理所当然，进而无理、予取予求，作为一部以儿童为目标观众的动画片，确实有该有的寓教于乐水准，很适合爸爸妈妈带着小朋友一同欣赏。

其他媒体评论：
Deadline: 这部慵懒的动画片续集，无疑只适合小朋友观赏。

纽约时报：《吉诺密欧与朱丽叶2：夏洛克·糯尔摩斯》比第一集更多元，虽然还是引述很多热门文化，艾尔顿·约翰的配乐也好似要吸引大人观众，第二集中还是有不少好玩的点子，像是用黑白2D动画方式呈现糯尔摩斯脑中转动思考的方式。


Variety：（花园装饰小矮人们）很完美、很有技巧的吸睛，但是这第二场冒险故事并没有太多特色。

作者：Stephanie Wu   编辑：詹

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 吉诺密欧与朱丽叶2 观影报告 StephanieWu
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吉诺密欧与朱丽叶2：夏洛克·.. (2018)

-1.0

导演：约翰·史蒂芬森

主演：詹姆斯·麦卡沃伊

切瓦特·埃加福特

切瓦特·埃加福特

Chiwetel Ejiofor

职业：演员
约翰尼·德普

约翰尼·德普

Johnny Depp

职业：演员 | 制作人
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