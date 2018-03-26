成龙主演的合家欢奇幻电影《神探蒲松龄之兰若仙踪》宣布定档2019年大年初一上映，成龙饰演的文豪蒲松龄扮相也在今天首度揭晓。





定档发布会直击 据主创介绍，这部电影将以全新视角解构《聊斋志异》，是对蒲松龄原作的再创作，并会致敬《倩女幽魂》。发布会首度揭晓了片中成龙所饰演的文豪蒲松龄扮相，换来成龙自嘲“这个文绉绉的都不像我”。影片的定档海报也同步曝光。









成龙第一次演文豪 无实物拍摄难度大





发布会现场，导演严嘉特别提到成龙的加入给创作团队提供了许多灵感和建议，“成龙大哥给了很多古灵精怪很有趣的想法”。从影五十多年的成龙则表示自己接拍这部戏的原因是为了尝试新鲜的东西，并透露他的下一部导演作品将是与武打毫无关系的纯文艺片。





“找我的时候我都吓一跳，蒲松龄是一个文人，我是个打功夫的粗人。不过这么多年来我一直要尝试不同的东西。比如接下来我就要导演一部纯文艺片，一拳都没有”，成龙认为这部电影对他而言最新鲜的就是无实物的特效表演，“这部戏经常要对着空气演，带一个绿手套。导演给我看那些好可爱的小人物，戏里经常跟着我转，有一个叫PP，还有一个猪妖超可爱的，全都是肉。我第一次拍就说拍完之后会不会做泥人，我一定要一套衍生品。”

成龙透露拍摄期间最难的一场戏就是最后的大战场面，“最后一场戏什么都没有，一个巨大机器，上去就是360度的转，你上去人就晕了，还要在上面打，太难了，两天也拍不到一个镜头”。《神探蒲松龄之兰若仙踪》剧组在年前已经结束拍摄，幕后制作团队将在这一年的时间里慢慢打磨特效后期内容。





“大哥”给新人“上课”：“不是带的人多就是大明星”





本片还集结了多位实力新生代，金马奖影帝阮经天、金马奖最佳男配角林柏宏与凭借《芳华》获得金马奖最佳新人提名的钟楚曦都在片中扮演重要角色。钟楚曦透露她与阮经天的角色关系是对《倩女幽魂》的一次全新角度致敬。





成龙在发布会上夸赞了剧中的年轻演员的专业，也不免将自己入行时的情形与如今年轻一代演员的状态做了对比，一番发言大哥范儿十足。





“现在年起人啊，真的太太太太太幸福了，希望他们能把握机会，有些年轻人也走过歪路，但不是他们的错，需要有人引导。以前我们一出道只有一个人，现在年轻人一出道都是八个人（的团队），不是带的人多就是大明星，我出门就一个人。年轻演员一定要感谢你们身边的人，最辛苦的就是他们，他们最早到最晚走，大明星最晚到最早走。我从业五十多年，最基本的行当我都做过，我最有资格讲这话。”





提起去年荣获的奥斯卡终身成就奖，成龙表示奖项只是一种额外的奖励，奥斯卡这一页已经翻篇了。“我拿五块港币一天的时候也拼命拍，拿三千美元一天的时候也是拼命拍，给我任何奖项对我来说都只是个奖励，我从来不是冲着得奖拍电影的。得了奥斯卡第二天我还是会翻篇继续开工，这一页已经翻掉了，我只希望百年以后我的电影能给后人留下点东西，以后的人知道李小龙之后有个成龙，就够了。”





作者：Joker 编辑：Joker