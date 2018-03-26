网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《水形物语》中国内地收入破1亿

五年来北美票房最高的奥斯卡最佳影片

2018-03-26 15:40:33 来源：Mtime时光网

影片《水形物语》自北美上映以来票房也是一路飘红，目前在北美区票房已超过6200万美元，是近五年来北美票房最高的奥斯卡最佳影片，目前该片全球票房已突破1亿7千万美元。
《水形物语》今天中国内地票房过亿

　　时光网讯 正在全国热映的奇幻爱情电影《水形物语》，在中国院线票房已经突破1亿。

中文版终极预告

　　《水形物语》首日内地票房以2174万元，并以6750万元的成绩成为近年来奥斯卡最佳影片首周末票房最高电影。

　　影片自北美上映以来票房也是一路飘红，目前在北美区票房已超过6200万美元，是近五年来北美票房最高的奥斯卡最佳影片，目前该片全球票房已突破1亿7千万美元。。

　　银幕上的女主角爱丽莎没有台词，却用肢体语言与微表情给观众精准呈现了一个少女从初恋到热恋的过程，这离不开莎莉·霍金斯对角色的深刻理解与传神演绎。对于爱丽莎的表演，导演托罗也曾表示，这是给她（莎莉·霍金斯）专门定制的一款电影和角色，她的气质独一无二。除了爱丽莎，人鱼也萌翻了不少观众，他的饰演者道格·琼斯为此付出的了更多的艰辛与牺牲，每次化妆时间长达3小时，空闲时间还要对着鱼儿发呆，最后依然是“没脸”见到观众。人鱼身上的一整套装备更是消耗了导演托罗的巨额时间与心血，最终在荧幕上给观众看到了这个充满野性与优雅的人鱼形象。

　　作为一部奇幻浪漫电影，《水形物语》通过诗意的场景和唯美的音乐来拔高爱情魅力，影片中出现场景以及道具都极其精致复古，大到街头巷尾、政府机构、爱丽莎的房间以及影院，小到科研设备、居家物品以及服装鞋子，都深刻还原了上世纪60年代的时代特征。同时，影片配乐师亚历山大·迪普拉大量采用了上世纪三四十年代的音乐，随着镜头的变化，音乐也跟着在流动，像一股清流带观众进出电影。这样复古的画面契合唯美音乐，也使得该片在90届奥斯卡中斩获最佳艺术指导与最佳原创配乐大奖，观众也如同置身于一场如梦似幻的穿越之旅中。

　　《水形物语》由福斯探照灯影业出品，曾执导《环太平洋》《潘神的迷宫》的导演吉尔莫·德尔·托罗操刀，莎莉·霍金斯、道格·琼斯、理查·詹金斯、奥克塔维亚·斯宾瑟、迈克尔·珊农、迈克尔·斯图巴等众多实力演员倾情出演。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 水形物语 内地票房 过亿 奥斯卡
关注时光网微信

相关电影/影人

水形物语

水形物语 (2017)

7.6

导演：吉尔莫·德尔·..

主演：莎莉·霍金斯

相关文章

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

银幕机甲盘点，直男有必要了解一下

《环太平洋2》上映回顾我们的机甲情结

“我来组成头部！”
2

"复联3"曝新照钢铁侠绿巨人组队"T台秀"

格鲁特打游戏似叛逆少年 雷神躺进星爵飞船

14
这组剧照中我们能看到美队、雷神、银护、钢铁侠、绿巨人..
3

华语科幻片"明日战记"预告现末日废墟

古天乐身着动力装甲 外星生物侵蚀地球

华语科幻片《明日战记》预告曝光，古天乐、刘青云、刘嘉..
4

徐克《狄仁杰之四大天王》曝新海报

甄子丹新片&姜文新剧&韩庚新片海报首发

12
香港国际影视展曝光多部新片海报：徐克新片《狄仁杰之四..
5

克里斯·埃文斯表示将不再出演美队

今秋"复仇者联盟4"补拍将是最后一次穿战衣

克里斯埃文斯表示《复联4》的补拍结束后，他与漫威的合..

查看更多