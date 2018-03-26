影片《水形物语》自北美上映以来票房也是一路飘红，目前在北美区票房已超过6200万美元，是近五年来北美票房最高的奥斯卡最佳影片，目前该片全球票房已突破1亿7千万美元。

《水形物语》今天中国内地票房过亿







中文版终极预告 《水形物语》首日内地票房以2174万元，并以6750万元的成绩成为近年来奥斯卡最佳影片首周末票房最高电影。





影片自北美上映以来票房也是一路飘红，目前在北美区票房已超过6200万美元，是近五年来北美票房最高的奥斯卡最佳影片，目前该片全球票房已突破1亿7千万美元。。





银幕上的女主角爱丽莎没有台词，却用肢体语言与微表情给观众精准呈现了一个少女从初恋到热恋的过程，这离不开莎莉·霍金斯对角色的深刻理解与传神演绎。对于爱丽莎的表演，导演托罗也曾表示，这是给她（莎莉·霍金斯）专门定制的一款电影和角色，她的气质独一无二。除了爱丽莎，人鱼也萌翻了不少观众，他的饰演者道格·琼斯为此付出的了更多的艰辛与牺牲，每次化妆时间长达3小时，空闲时间还要对着鱼儿发呆，最后依然是“没脸”见到观众。人鱼身上的一整套装备更是消耗了导演托罗的巨额时间与心血，最终在荧幕上给观众看到了这个充满野性与优雅的人鱼形象。





作为一部奇幻浪漫电影，《水形物语》通过诗意的场景和唯美的音乐来拔高爱情魅力，影片中出现场景以及道具都极其精致复古，大到街头巷尾、政府机构、爱丽莎的房间以及影院，小到科研设备、居家物品以及服装鞋子，都深刻还原了上世纪60年代的时代特征。同时，影片配乐师亚历山大·迪普拉大量采用了上世纪三四十年代的音乐，随着镜头的变化，音乐也跟着在流动，像一股清流带观众进出电影。这样复古的画面契合唯美音乐，也使得该片在90届奥斯卡中斩获最佳艺术指导与最佳原创配乐大奖，观众也如同置身于一场如梦似幻的穿越之旅中。





《水形物语》由福斯探照灯影业出品，曾执导《环太平洋》《潘神的迷宫》的导演吉尔莫·德尔·托罗操刀，莎莉·霍金斯、道格·琼斯、理查·詹金斯、奥克塔维亚·斯宾瑟、迈克尔·珊农、迈克尔·斯图巴等众多实力演员倾情出演。