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姜文出任上影节金爵奖评委会主席

导&演俱佳 已成“演技”“质量”的标签

2018-03-26 16:45:57 来源：Mtime时光网

姜文出任第21届上海国际电影节金爵奖评委会主席。这也是继2014年巩俐担任第17届上海国际电影节金爵奖评委会主席之后，时隔四年，再次由华语电影人执掌“金爵”。电影节将于6月16日-25日举行。
　　时光网讯  上海国际电影节组委会今日宣布，凭借《芙蓉镇》《春桃》《红高粱》等主演作品以及《阳光灿烂的日子》《一步之遥》等导演作品为观众熟知的姜文，出任第21届上海国际电影节金爵奖评委会主席。

　　这也是继2014年巩俐担任第17届上海国际电影节金爵奖评委会主席之后，时隔四年，再次由华语电影人执掌“金爵”。本届电影节将于今年6月16日-25日举行。

　　近年来，应邀出任金爵奖评委会主席的电影艺术家，包括吕克·贝松、陈凯歌、王家卫、丹尼·博伊尔、吴宇森、让·雅克·阿诺、汤姆·霍伯、巩俐、安德烈·萨金塞夫、埃米尔·库斯图里卡、克里斯蒂安·蒙吉等。
 
　　姜文于1984年毕业于中央戏剧学院。1986年，他被谢晋导演慧眼识中，出演电影《芙蓉镇》中的男一号、知识分子秦书田一角，凭借精彩表现，荣获第10届大众电影百花奖最佳男演员奖。该片还获得了第26届卡罗维发利国际电影节水晶球奖。

　　姜文的导演生涯，则始于1993年《阳光灿烂的日子》。该片获第33届金马奖最佳剧情片、最佳导演、最佳男主角等奖项；主演夏雨获第51届威尼斯国际电影节最佳男演员奖。1995年，在美国《时代周刊》评选的年度全球十大佳片中，《阳光灿烂的日子》排名第一。
 
　　之后，姜文还自导自演了《太阳照常升起》《一步之遥》等电影，此外他最新导演作品《邪不压正》也即将完成。

　　组委会评价：从演员到导演、编剧，姜文表现出了对不同题材、不同角色的驾驭能力。在中国电影观众和电影从业者心目中，姜文的名字，已经成为“演技”和“质量”的标签。

　　据悉，姜文与上海国际电影节也有颇深的渊源。2014年的第17届上海国际电影节举办了姜文作品回顾展，《阳光灿烂的日子》、《太阳照常升起》等电影参加展映。

　　在该届电影节开幕式上，组委会授予姜文“华语电影杰出贡献奖”。李安、张艺谋、陈凯歌、冯小刚、吴宇森、成龙、周润发、张曼玉、章子怡等都曾获过这项荣誉。

   编辑：hello王小羊

关键词： 姜文 上海国际电影节 评委会主席
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职业：导演 | 编剧

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