时光网讯 《环太平洋：雷霆再起》
（以下简称《环太平洋2》）韩国上映首周表现平平，虽然顺利登顶周末票房冠军，但周末三天累计65万观影人次不如前作《环太平洋》（2013）。孙艺珍和苏志燮领衔的爱情片《现在去见你》
和本土惊悚片《消失的夜》较上周下落一位分列二、三。
《环太平洋2》周末三天在1143块银幕上映，共动员65.5万人次，首周累计观影人次逼近86万人次。而五年前上映的前作《环太平洋》的首周累计观影人次为137万人次，首周就落后50万人次，赶超《环太平洋》最终的254万人次并不乐观。
《环太平洋2》目前的预售率已经落至预售榜第四位，占比仅为7.9%，排在它前面的依次为将于28日上映《头号玩家》（30%）和《七年之夜》
（13.8%），以及《现在去见你》（10.1%）。在新片老片的夹击下，《环太平洋2》票房前景堪忧。
孙艺珍和苏志燮联袂的爱情片《现在去见你》上映次周，从上周的冠军位置落至票房榜第二位，仅比《环太平洋2》少了不到8万人次。目前累计观影人次已经超过182万人次，预计将于新的一周突破200万人次大关。本片根据市川拓司小说《相约在雨季》改编，目前观众评分超过9分，专家评分5.5。
另一部根据西班牙电影《女尸谜案》
翻拍的本土惊悚片《消失的夜》
排名第三，累计观影人次逼近130万。该片观众评分8.28，专家评分4.67。上映四周的韩版《小森林》
以6万观影人次排名第四，目前累计观影人次达到146万。该片观众评分9.05，专家评分6.36。
天气渐热，恐怖片市场也开始回暖。讲述鬼屋故事的本土恐怖片《昆池岩》
本周试映上榜，以5万观影人次排名第五。该片将于28日正式在韩国上映。
除了《请以你的名字呼唤我》，另一部颁奖季热门《三块广告牌》
在韩国上映两周排名第九。
3月23日-3月25日（2018年第12周）周末票房统计数据排名
（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元）
本周新片：