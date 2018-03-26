《环太平洋2》周末动员65.5万人次，首周累计观影人次逼近86万人次，从首周成绩和目前的预售成绩来看，赶超《环太平洋》最终的254万人次并不乐观。





《环太平洋2》周末三天在1143块银幕上映，共动员65.5万人次，首周累计观影人次逼近86万人次。而五年前上映的前作《环太平洋》的首周累计观影人次为137万人次，首周就落后50万人次，赶超《环太平洋》最终的254万人次并不乐观。









孙艺珍和苏志燮联袂的爱情片《现在去见你》上映次周，从上周的冠军位置落至票房榜第二位，仅比《环太平洋2》少了不到8万人次。目前累计观影人次已经超过182万人次，预计将于新的一周突破200万人次大关。本片根据市川拓司小说《相约在雨季》改编，目前观众评分超过9分，专家评分5.5。







孙艺珍和苏志燮联袂的爱情片《现在去见你》上映两周累计观影人次将破200万













3月23日-3月25日（2018年第12周）周末票房统计数据排名 （观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元）









本周新片：



