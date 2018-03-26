由知名导演尔冬升、张猛、万玛才旦监制、青年导演王学博执导的文艺佳作《清水里的刀子》





影片改编自作家石舒清获得鲁迅文学奖的同名短篇小说，用纪实又古典的方式讲述了一个关于生命和死亡的故事。本片获得2016年釜山电影节最高奖新浪潮奖，又在全球二十多个国际电影节上斩获多项大奖，受到评委和媒体的一致好评。





















2007年拍完同名短片后，王学博在2010年又准备筹备长片，为了更好的找到他想要的 “气韵“，他在影片拍摄的村子里生活了整整10个月，“在那生活体验后，我才把这个气韵找到了“。











小说中有很多心理描写段落，电影却很难呈现，但这段生活经历却让他渐渐意识到文学和电影之间的关系并不主要是内容，而是灵魂、气质以及美学上的勾连。













而这股来之不易的气韵就体现在影片中无处不在的，有着独特质感的视听语言，“开拍前半年就和摄影师探讨，最终决定走一些有古典气质的，带有一点绘画感的方式，小说很极简，我们整个美学从影像、声音、剪辑等，所有的都比较偏走极简的风格，努力的去找到那个比较虚的关于气韵的东西。”









