影片改编自作家石舒清获得鲁迅文学奖的同名短篇小说，用纪实又古典的方式讲述了一个关于生命和死亡的故事。本片获得2016年釜山电影节最高奖新浪潮奖，又在全球二十多个国际电影节上斩获多项大奖，受到评委和媒体的一致好评。
电影《清水里的刀子》
讲述在十年九旱的宁夏西海固，一个偏远的农村里，一个穆斯林老头的老伴去世了，老人和儿子举意要在老伴祭日那天宰掉陪伴老人十多年的老牛来搭救亡人。在接下来的日子里，老人和儿子对牛精心照料，并且也流露出对牛的不舍和对老伴的思念。在祭日的前三天，这头牛在饮它的水里看到了将要宰它的那把刀子，于是开始不吃不喝，为了以一个清洁的内里来结束自己的生命，之后老人就陷入了对生命和死亡的思考之中。
导演王学博
谈到拍摄初衷时表示， 在看完原著小说后，他感到很震撼，不仅有很多关于死亡的思考，小说里的气韵也是他对电影的追求。
2007年拍完同名短片后，王学博在2010年又准备筹备长片，为了更好的找到他想要的 “气韵“，他在影片拍摄的村子里生活了整整10个月，“在那生活体验后，我才把这个气韵找到了“。
小说中有很多心理描写段落，电影却很难呈现，但这段生活经历却让他渐渐意识到文学和电影之间的关系并不主要是内容，而是灵魂、气质以及美学上的勾连。
而这股来之不易的气韵就体现在影片中无处不在的，有着独特质感的视听语言，“开拍前半年就和摄影师探讨，最终决定走一些有古典气质的，带有一点绘画感的方式，小说很极简，我们整个美学从影像、声音、剪辑等，所有的都比较偏走极简的风格，努力的去找到那个比较虚的关于气韵的东西。”