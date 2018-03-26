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王源惊喜助阵《遇见你真好》首映礼

蓝盈莹曹骏情侣同框 范明蒋雯丽现场发福利

2018-03-26 21:11:35 来源：Mtime时光网

顾长卫新片《遇见你真好》举办首映礼，他表示这部电影是写给青春的“情书”，该片主演蓝盈莹和曹骏，情侣同框分外甜密，此外范明蒋雯丽给主演发福利，每人“三颗杏”与电影中的情节呼应。
       

《遇见你真好》首映发布会

时光网讯 3月26日，青春怀旧片《遇见你真好》在京召开首映发布会，本片的导演顾长卫携主演蓝盈莹张海宇周楚濋曹骏王玉雯蒋易以及特别出演的范明蒋雯丽等主创亮相。为《遇见你真好》献唱片尾曲的王源也惊喜亮相该片的首映礼。导演顾长卫畅谈拍摄这部电影的初衷，几位主创也各自追忆起自己青春。此外范明蒋雯丽给主演发福利，每人“三颗杏”与电影中的情节呼应：“幸福、幸运、三生有幸。”

顾长卫群像镜头写给青春的“情书”
蓝盈莹曹骏情侣同框 众主创爆料角色趣事

       在首映发布会上，顾长卫率先登场，他阐述了拍摄这部青春怀旧电影的初衷，“我离青春的日子很久了，但青春不仅仅是属于那个年龄，而是属于所有人，这部电影是写给青春时光的一封情书。”顾导表示：“儿子今年17岁了，这几年看见他从少年渐渐进入青春期，简直是自己年轻时的翻版，最近感觉他可能有了自己心仪的女生，很能理解他的想法，因为我当年也是这样的。我拍摄这部电影，希望能唤起大多数人对青春时光的向往。”

       随后，众位主演来到台上与观众互动，片方为他们准备了带有“神笔boy、鬼马校花、打call帝、清纯校花、黑骑士、文艺校花、扛把子、暖场王”等标签的气球牌，与几位角色的个性相互对应。主演蓝盈莹表示自己的角色是“鬼马校花”，表达情感的方式就是欺负人和恶作剧；周楚濋认为自己的角色是“文艺校花”，非常有个性并且敢爱敢恨；王玉雯认为自己“清纯校花”的角色太文静了，台词只有一句……

       值得一提的是，蓝盈莹和男友曹骏同为《遇见你真好》的主演，在现场大方同框亮相，两人在戏里并没有对手戏，但在发布会上这对真实的小情侣看起来十分亲密，他们在台上不停悄悄耳语，看上去心情不错。

王源惊喜亮相清唱《因为遇见你2018版》
范明蒋雯丽发福利 “遇见大家三生有幸”

       在发布会上，饰演教导主任的范明与饰演宿管王姨的蒋雯丽登台，大谈自己年轻时期的“遇见”。范明自嘲是“中老年妇女的偶像”，并表示自己年轻时“比较贪玩、开窍比较晚，根本不敢说出口”；蒋雯丽则大方回忆起青春往事，“初中时喜欢自己的班长，也是自己的同桌，当时都不敢多说话，但那是一种很朦胧很美好的感情”。

      随后范明为现场观众带来香甜可口的杏儿，此环节与电影中的“教导主任赠学生三颗杏”的情节完成了呼应：”一颗代表了幸福、一颗代表幸运，一颗代表三生有幸，与大家的遇见就是三生有幸。”随后几位主演一同将杏儿扔向导演顾长卫，现场气氛十分欢乐。

       随后电影片尾曲MV《因为遇见你2018版》词曲的创作者王源惊喜亮相，他在顾长卫与蒋雯丽的陪伴下一同登台，畅谈电影的感受以及歌曲创作初衷。《因为遇见你》是王源在14岁之时创作的一首歌曲，也是他首支个人作词作曲的单曲。在现场王源坦言，看完电影的时候自己深受感动，有了不少新的感悟，随即将这首歌曲重新填词，带来了全新的《因为遇见你2018版》，他还在现场清场了这首片尾曲。

       电影《遇见你真好》将于3月29日在全国院线正式上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 遇见你真好 发布会 顾长卫 蓝盈莹
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导演：顾长卫

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