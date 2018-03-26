顾长卫新片《遇见你真好》举办首映礼，他表示这部电影是写给青春的“情书”，该片主演蓝盈莹和曹骏，情侣同框分外甜密，此外范明蒋雯丽给主演发福利，每人“三颗杏”与电影中的情节呼应。





顾长卫群像镜头写给青春的“情书”

蓝盈莹曹骏情侣同框 众主创爆料角色趣事





在首映发布会上，顾长卫率先登场，他阐述了拍摄这部青春怀旧电影的初衷，“我离青春的日子很久了，但青春不仅仅是属于那个年龄，而是属于所有人，这部电影是写给青春时光的一封情书。”顾导表示：“儿子今年17岁了，这几年看见他从少年渐渐进入青春期，简直是自己年轻时的翻版，最近感觉他可能有了自己心仪的女生，很能理解他的想法，因为我当年也是这样的。我拍摄这部电影，希望能唤起大多数人对青春时光的向往。”





随后，众位主演来到台上与观众互动，片方为他们准备了带有“神笔boy、鬼马校花、打call帝、清纯校花、黑骑士、文艺校花、扛把子、暖场王”等标签的气球牌，与几位角色的个性相互对应。主演蓝盈莹表示自己的角色是“鬼马校花”，表达情感的方式就是欺负人和恶作剧；周楚濋认为自己的角色是“文艺校花”，非常有个性并且敢爱敢恨；王玉雯认为自己“清纯校花”的角色太文静了，台词只有一句……









王源惊喜亮相清唱《因为遇见你2018版》

范明蒋雯丽发福利 “遇见大家三生有幸”





在发布会上，饰演教导主任的范明与饰演宿管王姨的蒋雯丽登台，大谈自己年轻时期的“遇见”。范明自嘲是“中老年妇女的偶像”，并表示自己年轻时“比较贪玩、开窍比较晚，根本不敢说出口”；蒋雯丽则大方回忆起青春往事，“初中时喜欢自己的班长，也是自己的同桌，当时都不敢多说话，但那是一种很朦胧很美好的感情”。





随后范明为现场观众带来香甜可口的杏儿，此环节与电影中的“教导主任赠学生三颗杏”的情节完成了呼应：”一颗代表了幸福、一颗代表幸运，一颗代表三生有幸，与大家的遇见就是三生有幸。”随后几位主演一同将杏儿扔向导演顾长卫，现场气氛十分欢乐。





随后电影片尾曲MV《因为遇见你2018版》词曲的创作者王源惊喜亮相，他在顾长卫与蒋雯丽的陪伴下一同登台，畅谈电影的感受以及歌曲创作初衷。《因为遇见你》是王源在14岁之时创作的一首歌曲，也是他首支个人作词作曲的单曲。在现场王源坦言，看完电影的时候自己深受感动，有了不少新的感悟，随即将这首歌曲重新填词，带来了全新的《因为遇见你2018版》，他还在现场清场了这首片尾曲。





电影《遇见你真好》将于3月29日在全国院线正式上映。

编辑：隐饮