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《头号玩家》主创亮相2018WonderCon

斯皮尔伯格为避嫌 刻意删掉电影彩蛋

2018-03-26 22:00:29 来源：Mtime时光网

《头号玩家》最大的卖点，就是书中充满80年代、90年代的流行文化元素，而且许多都是斯皮伯格执导或参与过的。

　　时光网加州讯 2018年神奇漫展WonderCon本周末在南加州安那罕登场。挤爆场的是华纳兄弟影城的论坛，除了带来《头号玩家》电影片段，原著作者恩斯特·克莱恩和编剧扎克·佩恩，协同六位主演：泰尔·谢里丹奥利维亚·库克丽娜·维特本·门德尔森菲利普·赵、以及日籍演员森崎温，他们一齐分享和传奇导演史蒂文·斯皮尔伯格合作的经验。

　　在论坛开始前，嘉宾们还要走过一段红毯，时光网记者在红毯上采访了多位主创，他们也谈到了对电影和导演的看法，男主角泰尔·谢里丹说：“感觉超好。参与他的作品对从事电影这行的人或任何一个爱电影的人来说，是最棒的消息，能跟斯皮尔伯格合作，简直是梦想成真。我小时候看过太多遍他的电影了，如果没有他的电影，我可能是另外一个样子。而现在我能参与他的作品，简直太激动了。”

　　在会展听大礼堂举办的华纳兄弟影城论坛，《头号玩家》原著小说作家恩斯特·克莱恩回忆，第一次要和大导见面讨论电影细节的时候，像小粉丝一般忐忑不安又精心打扮。但是斯皮尔伯格给人一种回到家的感觉很自在。编剧扎克·佩恩说，和原著作者一起合作编剧有很大的优势，因为和导演三人更有共识，拍这部片的过程更简单。

“决战未来”预告

　　在片中饰演大东的日籍演员森崎温则回忆，是第二次试镜的时候首次见到斯皮伯格本人，“感觉像爷爷（一样亲切），”殊不知语出座满礼堂的观众大笑，说森崎温居然公开说斯皮伯格老，森崎温赶紧追加：“是年轻帅气版的爷爷。”又是一阵哄堂大笑。

　　反派演得于有犹刃的本·门德尔森参加神奇漫展，感觉得出心情很好。被问到为什么连续接演好几部电影都是演反派，逗趣说：“因为片酬更高啊。”

　　带有艾美奖剧类剧集最佳编剧光环的丽娜·维特表示，斯皮伯格厉害的地方，在于非常清楚电影叙事的需求之外，也给演员发挥空间：“我的第一场戏就是要秀舞技给大岛看，成果让我很骄傲。”

　　《头号玩家》故事重点发生在虚拟世界中，拍摄过程主创们都要经过动作捕捉拍片的阶段，过程中也有不少笑点。例如，（小剧透）维特的角色在虚拟世界中变成8呎高，因此对戏过程头上被加了挂着小球的一条棍子，提醒对手戏的演员往上看。但大家每次一转头都，还是对着维特的脸，维特笑说：“我还要提醒对方往上看！”

　　那大导在片场是怎么样呢？主创们开始大爆料。克莱恩先爆料大导可爱的一面：“如果拍倒好的镜头，头戴小耳机的他（斯皮伯格）还会来一场小小胜利舞。”佩恩接着说，有一次乔治卢卡斯现身片场，不断呛斯皮伯格居然用数位摄影机拍电影：“好像看着两个10岁大的好朋友，故意闹对方好玩。”

　　《头号玩家》最大的卖点，就是书中充满80年代、90年代的流行文化元素，而且许多都是斯皮伯格执导或参与过的。克莱恩说，不少观众抢先在电影上映前先看书，就是为了保留自己的想像力，不要受电影影醒。

《头号玩家》每一帧画面，可能都是彩蛋满屏

　　但是斯皮伯格刻意拿掉大部分的和自己电影有关的彩蛋，克莱恩表示是一开始在筹划时期就做的决定，“不过我们还是想办法偷偷加入一点，我们加、他（斯皮伯格）就删掉，可是还是有一些他没有督导的！。”除此之外，有些部分用写的可以达到，拍出电影就行不通，所以过程中不断调整，要找出适合电影故事叙述，同时也向斯皮伯格的电影成就致敬。

作者：Stephanie Wu,Jami Philbrick   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 头号玩家 2018WonderCon 视频 红毯 StephanieWu JamiPhilbrick
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