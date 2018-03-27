剧组借用吴亦凡的身体给徐峥和王丽坤P了一张戏里的结婚照，坐拥高颜值、好身材，徐峥笑言：“这次基本上就是我人生巅峰了。”

（本文来自影视生活第一站 时光网）









王丽坤被调侃：很难得跟吴亦凡、徐峥cp感都挺强 徐峥透露，自己平时会收到很多剧本，但能让人犯戏瘾、想演的不多，金融犯罪片《幕后玩家》就是可以让人一口气读完的类型。而新人导演任鹏远则感慨，完全没想过能和徐峥合作，结果“他不仅仅来演，还愿意当这部电影的监制，帮这部电影吸引了更多好演员”。









游戏互动环节，徐峥成了大家开怼调侃的主要靶子，王丽坤爆料这部戏虽然和徐峥饰演夫妻，但几乎都在吵架，几乎没有爱。王砚辉更“补刀”，“要爱上徐峥太不容易了，太难了。”引起爆笑。





徐峥也不甘示弱，“吐槽”王砚辉虽然长了张反派的脸，但私下无时无刻不在卖萌，“除了演戏了要进入角色状态，其余时间都在扮可爱”，更拿出了一段王砚辉片场卖萌撒娇的视频作为证据，飞吻、噘嘴、比心……撒起娇来的王砚辉被揭穿后，直言“不是我不是我”。





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编辑：hello王小羊