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把吴亦凡头像P成自己，是徐峥“人生巅峰”

《幕后玩家》新人导演:不敢信大腕会演自己的戏

2018-03-27 00:06:46 来源：Mtime时光网

剧组借用吴亦凡的身体给徐峥和王丽坤P了一张戏里的结婚照，坐拥高颜值、好身材，徐峥笑言：“这次基本上就是我人生巅峰了。”
（本文来自影视生活第一站 时光网）  　　

　　时光网讯  徐峥又扶持青年导演了。今天由任鹏远执导的电影《幕后玩家》在京举行发布会，任鹏远透露最初听闻徐峥有意出演电影时，脑海里就飘过俩字——“呵呵”。不过徐峥也不亏，剧组借用吴亦凡的身体给他和王丽坤P了一张戏里的结婚照，坐拥高颜值、好身材，徐峥笑言：“这次基本上就是我人生巅峰了。”

王丽坤被调侃：很难得跟吴亦凡、徐峥cp感都挺强

　　徐峥透露，自己平时会收到很多剧本，但能让人犯戏瘾、想演的不多，金融犯罪片《幕后玩家》就是可以让人一口气读完的类型。而新人导演任鹏远则感慨，完全没想过能和徐峥合作，结果“他不仅仅来演，还愿意当这部电影的监制，帮这部电影吸引了更多好演员”。

　　此前徐峥就一直帮助支持新人导演，从杨庆《夜店》，到陈正道《催眠大师》，他更透露今年自己有不止一部戏是和新导演合作。

定档预告片

　　除徐峥之外，其它几位也是因戏本身聚在一起，任鹏远表示，片中女主因为有几场很重要的哭戏，选角色时，首先想到《前任攻略》中王丽坤最后的哭戏，觉得非常动容，就定了她。而在曹保平多部电影中有着出色发挥的王砚辉，则是因为微信一篇推送文章被剧组注意到，这次他华丽丽变身为一名大反派。

　　游戏互动环节，徐峥成了大家开怼调侃的主要靶子，王丽坤爆料这部戏虽然和徐峥饰演夫妻，但几乎都在吵架，几乎没有爱。王砚辉更“补刀”，“要爱上徐峥太不容易了，太难了。”引起爆笑。

　　徐峥也不甘示弱，“吐槽”王砚辉虽然长了张反派的脸，但私下无时无刻不在卖萌，“除了演戏了要进入角色状态，其余时间都在扮可爱”，更拿出了一段王砚辉片场卖萌撒娇的视频作为证据，飞吻、噘嘴、比心……撒起娇来的王砚辉被揭穿后，直言“不是我不是我”。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 幕后玩家 徐峥 吴亦凡 王丽坤
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