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《猫与桃花源》曝终极海报预告片

快来吸猫！猫爸毯子与小猫斗篷呆萌十足

2018-03-27 10:14:00 来源：Mtime时光网

《猫与桃花源》曝终极海报预告片，猫爸毯子、小猫斗篷、鹦鹉金刚、流浪猫黑猫等主角从盛开的桃花中招手，该片将于4月5日在内地上映。
       

《猫与桃花源》终极预告片

时光网讯 3月27日，追光动画出品的第三部动画电影《猫与桃花源》曝终极预告片及海报，这部电影讲述了发生在一对猫咪父子之间的为寻找传说中桃花源而经历的关于爱与冒险的故事。终极海报中猫爸毯子、小猫斗篷、鹦鹉金刚、流浪猫黑猫等主角从盛开的桃花中招手，向网友们发出4月5日齐聚影院的邀请。

       在终极预告片，斗篷的冒险旅程难度再次升级，从喧闹的城市到茂密的森林再到幽深的湖底，为了寻找传说中的桃花源它历经了千辛万苦。周华健配音的酒吧弹琴猫、专心打坐参禅的鹿、羚羊、山羊等角色形象也在终极预告片悉数与观众见面，尤其是弹琴猫那一句“猫就不该居有定所”暗示着斗篷的冒险之旅将不止于此。

       从终极预告片中不难看出，《猫与桃花源》探讨的是关于“成长和梦想”的深度思考，猫爸毯子和小猫斗篷在历险过程中的双向成长故事无疑能让父母和孩子都从中受益匪浅。在以猫爸为代表的世俗认知中，“猫不是鸟，猫不能飞”。可向往外面世界的斗篷还是造了一个火箭开启了冒险之旅，甚至找到了存在于传说中的桃花源 。

       从菜刀眼的猫爸毯子到呆萌可爱的小猫斗篷，从霸气十足的流浪猫黑猫到潇洒不羁的弹琴猫再到路边小猫，《猫与桃花源》的终极预告片中曝光了各色各样的萌猫形象，可谓是全心全意为猫奴而来。清晰可见的毛发、毯子伸懒腰时的憨态可掬、及斗篷看到桃花源中妈妈背影时眼睛里闪过的光，这些细致入微的细节都直戳猫奴内心，当之无愧是2018年首部为猫奴打造的动画电影。

       《猫与桃花源》将于 4月5日在内地上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 猫与桃花源 预告片 海报
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