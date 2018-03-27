《猫与桃花源》曝终极海报预告片，猫爸毯子、小猫斗篷、鹦鹉金刚、流浪猫黑猫等主角从盛开的桃花中招手，该片将于4月5日在内地上映。





在终极预告片，斗篷的冒险旅程难度再次升级，从喧闹的城市到茂密的森林再到幽深的湖底，为了寻找传说中的桃花源它历经了千辛万苦。周华健配音的酒吧弹琴猫、专心打坐参禅的鹿、羚羊、山羊等角色形象也在终极预告片悉数与观众见面，尤其是弹琴猫那一句“猫就不该居有定所”暗示着斗篷的冒险之旅将不止于此。

















编辑：隐饮