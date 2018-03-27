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《狂暴巨兽》曝“困兽之斗”版预告

猩猩竟手撕笼子越狱？巨石强森力挽狂澜

2018-03-27 10:36:16 来源：Mtime时光网

《狂暴巨兽》曝“困兽之斗”版预告，性情大变的巨猩乔治手撕笼子上演“越狱”戏码，巨兽军团开启屠城模式，巨石强森挺身而出力挽狂澜。
       

《狂暴巨兽》“困兽之斗”版预告

时光网讯 由《末日崩塌》导演[布拉德·佩顿]执导，巨石强森倾情演绎的好莱坞怪兽灾难巨制《狂暴巨兽》曝光了全新的“困兽之斗”版预告片。片中由强森饰演的动物学家戴维斯悉心抚养长大的白化猩猩乔治，一夜之间基因突变，“膨胀”成“白银金刚”，撕机毁楼暴戾横行，这究竟是兽性的扭曲还是进化的沦丧？真相成谜，而救“猩”心切的强森要面对的还有异化的巨狼与巨鳄……

       预告片开篇，扑闪着水汪汪蓝眼睛的小猩猩激萌登场，“乔治两岁的时候我救了他”，巨石强森的画外音徐徐传来。长大后的乔治成了强森朝夕相伴的朋友，更是如家人一般的存在，然而下一秒两人的同框画面却是乔治被关在笼子里，一脸的痛苦沮丧……从天而降的神秘物体，改变了乔治的“猩”路，一夜之间银背猩猩长成巨大的“白银金刚”！突如其来的异变令乔治也苦不堪言，“我的朋友怎么了？”面对性情开始变得暴虐、狂躁怒吼的“老友”，强森挺身而出，为它抵挡来自人类的恶意。

       就在强森救“猩”心切一路奔走之际，杰弗里·迪恩·摩根饰演的神秘组织人士带来最新消息，身受“变异之难”的动物不止乔治一个。巨狼巨鳄震天撼地横空出世，如“狼”添翼穿楼空降的巨狼，展开惊人蝠翼，满口锋牙利齿；一跃而出的巨鳄身高不输高层大楼，血盆巨口吞天噬地。

       性情大变的巨猩乔治更手撕笼子上演“越狱”，加入巨兽军团开启屠城模式，横冲直撞撕街毁楼，人类家园惨遭空前浩劫。在这场人兽都市交锋中，强森选择拿起武器奋力出击，自信满满地对娜奥米饰演的科学家说：“我们一起去拯救世界吧！”随后驾驶飞机投入到烽烟四起、惊险刺激的救世之旅……

       由布拉德·佩顿执导，道恩·强森、娜奥米·哈里斯、杰弗里·迪恩·摩根、乔·曼根尼罗等明星联袂出演的好莱坞怪兽灾难巨制《狂暴巨兽》，即将于4月13日登陆全国院线。

   编辑：隐饮

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关键词： 狂暴巨兽 巨石强森
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