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"僵尸"导演新作《风林火山》杀青曝特辑

首度公开金城武高圆圆古天乐等主演片场照

2018-03-27 12:17:50 来源：Mtime时光网

《风林火山》经历了8个月的紧张拍摄，金城武、古天乐、梁家辉、刘青云、高圆圆五大主演终于全部杀青。今日，片方曝光一款幕后特辑，放出更多片场拍摄细节及诸位主演们的杀青惜别时刻。

杀青视频特辑

　　时光网讯  由麦浚龙导演的电影《风林火山》经历了8个月的紧张拍摄，金城武古天乐梁家辉刘青云高圆圆五大主演终于全部杀青。今日，片方曝光一款幕后特辑，放出更多片场拍摄细节及诸位主演们的杀青惜别时刻。

　　其中，陪伴剧组时间最长的，是刚刚获三奖影帝的古天乐，他一直拍至上月初杀青；金城武则由开机第一天拍至去年年底；梁家辉和刘青云双双由去年六月进组拍至十一月杀青，而唯一的女主演高圆圆也随后结束拍摄。目前，这部电影的前期拍摄正式结束，近期已转入后期制作环节。
 
　　据悉，《风林火山》拍摄地横跨中国内地、香港和国外，剧组经历了从零上三十多度的高温到零下二十多度低温的考验，跨越了近六十度的温差；从城市拍到雪山，从夏拍到冬，既有苦心营造的大场面，也不放过任何细节雕琢。

　　音乐人出身的导演麦浚龙也有着独特的工作方式。开机前，他已邀请作曲家根据影片风格写好几十首音乐，在片场一边听音乐一边进入工作状态。此次新曝光的幕后特辑，也是邀请了曾为他导演的上一部电影《僵尸》配乐的英国作曲家Nate Connelly专门量身打造背景音乐。

　　值得一提的是，在刚刚结束的一年一度的香港国际影视展（Flimart）上，导演麦浚龙表示：这部电影的创作和拍摄制作过程，更像一个“孕育”的过程，而不只是流水线式的生产。所以会对自己特别严格，最大的敌人就是自己。幸而团队都是一样的投入，大家甚至为了拍到一场真正的雪景，一起等。

   编辑：hello王小羊

关键词： 麦浚龙 风林火山 杀青 金城武 高圆圆 古天乐 梁家辉 刘青云
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