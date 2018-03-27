《风林火山》经历了8个月的紧张拍摄，金城武、古天乐、梁家辉、刘青云、高圆圆五大主演终于全部杀青。今日，片方曝光一款幕后特辑，放出更多片场拍摄细节及诸位主演们的杀青惜别时刻。





其中，陪伴剧组时间最长的，是刚刚获三奖影帝的古天乐，他一直拍至上月初杀青；金城武则由开机第一天拍至去年年底；梁家辉和刘青云双双由去年六月进组拍至十一月杀青，而唯一的女主演高圆圆也随后结束拍摄。目前，这部电影的前期拍摄正式结束，近期已转入后期制作环节。

据悉，《风林火山》拍摄地横跨中国内地、香港和国外，剧组经历了从零上三十多度的高温到零下二十多度低温的考验，跨越了近六十度的温差；从城市拍到雪山，从夏拍到冬，既有苦心营造的大场面，也不放过任何细节雕琢。









值得一提的是，在刚刚结束的一年一度的香港国际影视展（Flimart）上，导演麦浚龙表示：这部电影的创作和拍摄制作过程，更像一个“孕育”的过程，而不只是流水线式的生产。所以会对自己特别严格，最大的敌人就是自己。幸而团队都是一样的投入，大家甚至为了拍到一场真正的雪景，一起等。

编辑：hello王小羊