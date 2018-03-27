由著名导演韦斯·安德森执导的动画电影《犬之岛》曝光众汪中文版角色海报，八只呆萌的狗狗集体亮相。





呆萌造型吸睛无数 豪华配音班底保驾护航





内地定档预告 此次曝光的这组角色海报中，首领、君主、豆蔻、点点、国王、老板、公爵、先知八只形态性格各异的狗狗一一亮相。狗狗们的神情呆萌无辜，惹人心疼，脖子上挂着的项圈也暗示着它们中的大部分曾经有自己的主人和家。整款海报明亮温暖，搭配韦斯·安德森个人风格浓厚的色彩设计，十分吸睛。









北美上映媒体点赞引网友期待 韦斯·安德森潜心四年再创银幕佳作









除了首周末票房表现不俗，影片也收获了权威媒体极大的褒奖。《帝国》网站称这是韦斯·安德森最宽松、冒险的一部作品；《数字周刊》称导演将个人风格完美融入了电影；《TheWrap》评价影片，韦斯·安德森迷人的动画故事，突显了他的宠物情结；《好莱坞报道者》给予影片高度赞美，称这些动画角色背后，是一场声音的盛宴。













影片将于2018年4月20日在全国各大影院与观众见面。

编辑：SaSa