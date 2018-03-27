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韦斯安德森"犬之岛"新海报集结8只萌狗

呆萌造型戏睛 豪华配音阵容引期待

2018-03-27 12:18:31 来源：Mtime时光网

由著名导演韦斯·安德森执导的动画电影《犬之岛》曝光众汪中文版角色海报，八只呆萌的狗狗集体亮相。
　　时光网讯 由著名导演韦斯·安德森执导的动画电影《犬之岛》曝光众汪中文版角色海报，八只呆萌的狗狗一经亮相就吸引了一众铲屎官的关注。海报上一同出现的豪华配音阵容更是令观众对这部将于4月20日上映的电影期待感飙升。

呆萌造型吸睛无数 豪华配音班底保驾护航

内地定档预告

　　此次曝光的这组角色海报中，首领、君主、豆蔻、点点、国王、老板、公爵、先知八只形态性格各异的狗狗一一亮相。狗狗们的神情呆萌无辜，惹人心疼，脖子上挂着的项圈也暗示着它们中的大部分曾经有自己的主人和家。整款海报明亮温暖，搭配韦斯·安德森个人风格浓厚的色彩设计，十分吸睛。　
　　
　　除了让网友们喜爱的造型外，海报同步曝光了每只狗狗的配音演员。“老白”布莱恩·科兰斯顿为桀骜不驯，不信任人类的流浪狗首领配音；爱德华·诺顿为善良勇敢的君主配音；“寡姐”斯嘉丽·约翰逊为即使身在垃圾岛，毛发仍保持柔顺亮滑的狗中女神豆蔻配音；蒂尔达·斯文则为小巧可爱却非常抢戏的先知配音。

　　除此之外，格蕾塔·葛韦格（代表作品《伯德小姐》），获得过金球奖、艾美奖最佳男主的比尔·默瑞，以及刚刚凭借《三块广告牌》获得奥斯卡最佳女主角的弗朗西斯·麦克多蒙德也纷纷为这部电影献声。

北美上映媒体点赞引网友期待 韦斯·安德森潜心四年再创银幕佳作

　　《犬之岛》于3月23日在北美27家影院进行点映，首周末砍下157万美元，周末馆均收入超过5.8万美元，创下2018年最佳馆均表现。

　　除了首周末票房表现不俗，影片也收获了权威媒体极大的褒奖。《帝国》网站称这是韦斯·安德森最宽松、冒险的一部作品；《数字周刊》称导演将个人风格完美融入了电影；《TheWrap》评价影片，韦斯·安德森迷人的动画故事，突显了他的宠物情结；《好莱坞报道者》给予影片高度赞美，称这些动画角色背后，是一场声音的盛宴。

　　《犬之岛》不仅收获了各大媒体的花式点赞，更是在权威影评网站取得了超高评分，烂番茄新鲜度93%、metascore81、IMDb8.4。

　　在《布达佩斯大饭店》后，导演蛰伏四年辛苦创作，拍出了这部佳作。在韦斯·安德森看来，定格动画自有它的魅力，导演在镜头前可以尝尽一切可能，这是CG给予不了的乐趣。

　　影片将于2018年4月20日在全国各大影院与观众见面。

   编辑：SaSa

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 犬之岛 韦斯安德森 动画
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