《头号玩家》收获超高口碑，观影过程中观众自发地爆发出多次掌声。影片刺激的剧情和无处不在的彩蛋让人大呼过瘾，观众表示：斯皮尔伯格依旧是科幻冒险电影领域首屈一指的大师。





虽然已经多年未拍摄科幻冒险类题材的电影，但是斯皮尔伯格此次的回归堪称华丽。有影评人直言看完影片后让不爱玩游戏的自己想快点进入“绿洲”世界，“这是电影最大的成功，斯皮尔伯格太厉害了，电影的故事、技术、特效无可挑剔，加入的梗又那么让观众有共鸣，惊喜不断。”





还有不少影评人被斯皮尔伯格的童心未泯和超凡想象所折服，“72岁的好莱坞老炮儿斯皮尔伯格老师这次真的玩得太high了！真的佩服想象力丰富的人。”某知名媒体人则称“《头号玩家》是老斯写给游戏迷们和电影爱好者们的一封情书。”更有媒体表示影片会在影史写下一页，“这是一部让人新奇的电影，斯皮尔伯格没让人失望，太棒了！”





由于影片中故事发生的主要背景在充满想象的奇幻虚拟世界“绿洲”，不仅有造型各异的人物化身形象，还有诸如极速飙车、高能团战等大场面，影片的特效自然是关注的重点。不少影评人都对特效赞不绝口，“各种震撼场面犹如核爆余波一次次冲击着大脑皮层。让人从头high到尾。”还有媒体表示影片的特效将游戏感的呈现做到了极致，一定会让游戏迷欲罢不能，“游戏视角做得很棒，主角赛车时我觉得自己缺了一个手柄。”





影片中无处不在的彩蛋也让人感到惊喜。某知名娱乐网站编辑表示，“电影里的主角们在剧情里找彩蛋，观众们在大银幕前也在进行彩蛋的狂欢。当熟悉的游戏角色出现时，身边的观众多次鼓掌欢呼，相信很多人看完电影都会愿意去重温自己热爱的游戏或电影，不舍《头号玩家》里的造梦时刻！”





还有媒体认为“电影的每一分钟都是应接不暇的，几乎致敬了整个电子游戏发展史，每一帧都是彩蛋，对于电影游戏双栖的人来说简直是一场盛宴。”虽然影片中处处埋梗，但是并未陷入喧宾夺主的窘境，“很多经典作品的梗是有前后铺垫关系的，但就算对这些作品不熟悉也不会对观影造成障碍。”





电影《头号玩家》讲述了2045年，人们疯狂迷恋虚拟游戏世界“绿洲”，它的创始人哈利迪在弥留之际宣布将自己的巨额财产和“绿洲”的所有权留给第一个破解三道谜题并拿到彩蛋的人，由此引发了全球玩家的激烈竞争。

编辑：hello王小羊