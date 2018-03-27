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忻钰坤新片《暴裂无声》曝打戏特辑

“失语战神”宋洋与煤老板姜武以命相搏

2018-03-27 12:51:08 来源：Mtime时光网

在《暴裂无声》曝光的打戏特辑中，展现了电影中一场场生猛打戏的诞生之路。导演忻钰坤坦言：“这并不是一个动作片，所以打斗的设计都是为了符合人物的性格、定位与身份。”

打戏特辑

　　时光网讯  由忻钰坤导演，宋洋姜武袁文康谭卓等主演的犯罪剧情片《暴裂无声》将于4月4日清明档上映。今日打戏特辑曝光。宋洋以寡敌众展开生猛肉搏，演绎出一个失语父亲的无声愤怒。电影全国路演正在进行中。 

　　《暴裂无声》讲述了一个相对闭塞的北方矿业小镇接连发生了两起儿童失踪案，失语矿工张保民（宋洋 饰）、黑心煤老板昌万年（姜武饰）与贪财律师徐文杰（袁文康 饰）三人在金钱、利益和家庭的重重迷局中展开一场人性的博弈。

　　而在整部电影中，随处可见的打斗片段也成了一大亮点。失语矿工张保民为了寻回丢失的儿子，与嫌疑人昌万年的手下上演了一场以寡敌众的生猛肉搏。而随着真相逐渐浮出水面，张保民最终与幕后黑手昌万年展开终极对决。

导演忻钰坤在片场

　　在今日曝光的打戏特辑中，为观众展现了电影中一场场生猛打戏的诞生之路。导演忻钰坤坦言：“这并不是一个动作片，所以打斗的设计都是为了符合人物的性格、定位与身份。”

　　电影中张保民无法发声，导演忻钰坤通过大量的打斗场面，用激烈的肢体语言使这位无声父亲的愤怒不断外化，最终暴裂而出。
 
　　为了能够演绎好这位愤怒值惊人的失语矿工张保民，演员宋洋在人物的塑造上也是颇具心思。在特辑中，宋洋透露了自己对张保民的理解：“在打每一个动作之前张保民都是有心理活动的，没有胜算但又不得不打。”所以在完成打斗动作的同时，宋洋更加入了角色的心理变化。

　　而忻钰坤还透露：“正片里呈现的动作戏仅仅用了所有动作戏素材的十分之一。”在这种高强度的打戏拍摄过程中，宋洋险遭“毁容”，但他本人延续了电影中的生猛画风，伤口一愈合就立即投入拍摄，这才能使《暴裂无声》如期与观众见面。

   编辑：hello王小羊

关键词： 暴裂无声 忻钰坤 宋洋 姜武 特辑
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