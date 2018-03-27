时光网洛杉矶讯 《河谷镇》
是改编自“阿奇漫画”的CW电视台美剧，2016年起开播，在本周日的PaleyFest电视节上，本剧的粉丝们惊喜地看到了即将在4月18日播出的第二季第18集中，“音乐剧”的桥段。这集非常有《欢乐合唱团》
的风格，也让人联想到了该剧执行制片人格里格·伯兰蒂
的另外两部美剧之间，也喜欢这么玩儿“音乐剧”交叉集——《闪电侠》
和《女超人》
。巧合的是“女超人”本人梅利莎·拜诺伊斯特
，也是《欢乐合唱团》
后期的女主之一哦。
PaleyFest电视节专为剧迷举办，在红毯上，时光网记者采访到了本剧主演K·J·阿帕
与卢克·贝里
，“能把剧迷们最喜欢的剧集带来，让他们更了解《河谷镇》这部美剧，你们有何感想？”两位帅哥都表示非常幸运，“今年PaleyFest的规模比去年更大，电视剧最重要的就是与粉丝的联系，现在我们有很多方式可以与粉丝沟通，倾听他们的意见，这真的很棒。”
而在剧中饰演了Josie的艾什莉·默瑞
则表示，《河谷镇》改编自“阿奇漫画”，她“从小就看阿奇漫画，非常喜欢，现在家里还有很多本。小时候我经常在超市看，因为我妈不肯给我买，只能尽量在超市多看。所以我很了解这个角色以及整个阿奇帮。我想赋予这个角色更多的真实感和自信心，在漫画里她有点傻傻的，经常想到一个计划，最后却以失败告终，无法达成目的。所以我想带给她更多的确定性，这在原作里是没有的。”
首先是剧集总监罗伯托·安古列-萨卡撒
（《女超人》
和2013版《魔女嘉莉》
都是他制片的）发言，他讨论了这种“音乐剧集”的起源，和主创们是怎么决定要采用这种形式的。“我们第一季就在讨论这事儿了，本来都计划好了一半儿，但一直在推迟，最终就是‘要么现在拍，要么干脆别拍’”。“他对这种音乐剧集情有独钟”，伯兰蒂补充说，“和角色、剧情都真的很搭。”
想想《河谷镇》中若也出现“魔女嘉莉”的这种鲜血淋漓的扮相 太刺激了
除了朗朗上口的歌曲，这集中还有好多粉丝们期盼了许久才披露的真相，比如Black Hood的回归，Betty和Veronica重归于好，还有Archie直面Veronica的父亲——马克·康索洛斯
所饰的黑帮成员Hiram Lodge。而粉丝们最大的惊喜，则是剧集结尾处，“坏女孩”Cheryl Blossom穿着“魔女嘉莉”的服装，从头到脚（像嘉莉一样）浸透了血，面对自己的母亲，要求她放了自己。
《河谷镇》
在此引用《魔女嘉莉》
中的“剧中剧”这个情节是完全说得过去的，因为在剧中，Cheryl和一个双性恋角色产生了感情之后，她妈妈强行要把她送到女修道院中去，让她“接受治疗”，这和《魔女嘉莉》
中的剧情有着异曲同工之妙。
剧中的Cheryl扮相美艳 气场惊人
“我觉得她不是突然发现自己已经不再受母亲控制了的，她很久以来都意识得到，一直在承受着来自母亲的压力，”Cheryl的扮演者玛德莱娜·佩切
聊到了自己角色的性取向。“很不幸的是，这种事情现在依然很常见，父母还是会因为种种原因不接受自己的孩子，但我能有机会展现（LGBT）这个社群的形象，也受到了他们的欢迎，”她说自己的这一角色得到了很正面的评价。
音乐剧集这一集的另一个揭示，则是Alice和F.P.之间的关系，以及为接下来一集所做出的铺垫。“这对于Alice、毒蛇和F.P.来说都是很重要的一集，如果大家想看到更多F.P.和Alice，你应该关注本周的这集，” 罗伯托告诉我们。
“Bughead”是很多粉丝的心头好
粉丝们亲切地管Betty和Jughead这一对儿CP称为“Bughead”，而当饰演Jughead的科尔·斯普罗斯
被问到，他最喜欢拍摄的“Bughead”一幕是什么时，他回答说，“是接下来Betty、Jughead和Chic（哈特·丹顿
饰）之间的一幕”。“Jughead在第二季里可挺牛X的”，“Betty”丽丽·莱因哈特
补充道说。那么提到被罗伯托称为“超级反派”的Chic，主创们则表示，未来会让这个角色做一些补偿的行为，这样才好和其他主要角色有更多互动。
最后，由于Fred Andrews和Hermione Lodge在竞选市长的职位，两位演员卢克·贝里
和马利索·妮可
都表达了他们对于政治竞争的看法。“对于Hermione来说，有Fred这样的竞争对手，简直就是她最糟的噩梦，” 妮可说。“她希望能让河谷镇再次伟大”（套用了“Make America Great Again！”），卢克开起了玩笑。
主创们接受观众提问