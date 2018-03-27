

























想想《河谷镇》中若也出现“魔女嘉莉”的这种鲜血淋漓的扮相 太刺激了















剧中的Cheryl扮相美艳 气场惊人









音乐剧集这一集的另一个揭示，则是Alice和F.P.之间的关系，以及为接下来一集所做出的铺垫。“这对于Alice、毒蛇和F.P.来说都是很重要的一集，如果大家想看到更多F.P.和Alice，你应该关注本周的这集，” 罗伯托告诉我们。







“Bughead”是很多粉丝的心头好











