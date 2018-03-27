《新变种人》再次被推后半年于2019年8月2日上映，有外媒猜测，《新变种人》有可能最终会放弃影院发行，而在迪士尼的新流媒体平台上亮相。















《波西米亚狂想曲》提档至11月2日上映与迪士尼《胡桃夹子与四个王国》同档





此前已经被延档一年至2019年2月22日上映的《新变种人》再次被推后半年于2019年8月2日上映，该片最初的档期是2018年4月。此前有消息称《新变种人》经历了重拍，并加入了全新的角色，原因是福斯觉得电影不够恐怖。但即便如此，等待的时间还是太过漫长了。有外媒猜测，《新变种人》有可能最终会放弃影院发行，而在迪士尼的新流媒体平台上亮相。



