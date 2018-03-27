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"新变种人"再延档半年或放弃院线发行？

"黑凤凰"同延档 "死侍2"成今年"X战警"独苗

2018-03-27 15:50:47 来源：Mtime时光网

《新变种人》再次被推后半年于2019年8月2日上映，有外媒猜测，《新变种人》有可能最终会放弃影院发行，而在迪士尼的新流媒体平台上亮相。


　　时光网讯 《X战警：新变种人》的上映日期再次被推后了半年，将于2019年8月2日上映。同时福斯的另一部《X战警》电影《X战警：黑凤凰》也从今年的11月2日挪到了明年2月14日上映。这样一来，即将于5月18上映的《死侍2》变成了今年的《X战警》“独苗”。

　　据外媒报道，福斯调整了多部新片的北美档期。皇后乐队主唱弗雷迪·默丘里的传记片《波西米亚狂想曲》从原来的今年圣诞档提前至11月2日上映。这一方面有利于迪士尼将于11月2日上映的《胡桃夹子与四个王国》，同时也能帮助《波西米亚狂想曲》在颁奖季中占得先机。

《波西米亚狂想曲》提档至11月2日上映与迪士尼《胡桃夹子与四个王国》同档

　　原定11月2日上映的《X战警：黑凤凰》则挪至转年的2月14日。目前同档的影片还有马克·沃尔伯格主演的派拉蒙喜剧片《即时家庭》。而福斯原来这一档期的由丽贝卡·弗格森主演的《将成为国王的孩子》将推迟两周至3月1日上映。而原定3月1日上映的詹姆斯·曼高德执导的《警界风云》撤档待定。

　　此前已经被延档一年至2019年2月22日上映的《新变种人》再次被推后半年于2019年8月2日上映，该片最初的档期是2018年4月。此前有消息称《新变种人》经历了重拍，并加入了全新的角色，原因是福斯觉得电影不够恐怖。但即便如此，等待的时间还是太过漫长了。有外媒猜测，《新变种人》有可能最终会放弃影院发行，而在迪士尼的新流媒体平台上亮相。

　　此外，根据真实事件改编的电影《不可能的事》从2019年1月18日延档至2019年4月12日；威尔·史密斯和汤姆·赫兰德献声的动画片《伪装间谍》从2019年1月18日推迟至4月19日上映。

   编辑：ruo

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关键词： 新变种人 黑凤凰 死侍2 福斯 档期
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