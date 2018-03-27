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黄秋生与同父异母两个哥哥香港团聚

年少时生父失踪 哥哥通过媒体报道来相认

2018-03-27 15:42:39 来源：Mtime时光网

他黄秋生哥哥们表示：“因为很少看华语片，所以对黄秋生的演艺生涯并不了解。但是，不管他是明星还是工人，既然我们知道他在这里，我们就一定要和他相见。
黄秋生和他的两个哥哥，双胞胎John William及David Frederick兄弟

　　时光网讯 中国香港影星黄秋生近期找到了两位同父异母的哥哥，英国媒体对此事进行了跟踪报道。黄秋生1961年出生于香港，他的妈妈是香港人，他的父亲是英国皇家空军，在黄秋生12岁的时候，他爸爸离家出走后再无音讯。

　　几十年以来，在黄秋生成名之后，他也一直在寻找父亲。直到今年年初英国的BBC报道了黄秋生寻亲的这件事，终于让黄秋生找到了远在澳洲的两个亲哥哥。

黄秋生一家，他的母亲和父亲Frederick William Perry

　　和两个哥哥取得联系之后，黄秋生才得知，他的父亲Frederick William Perry已经在1988年逝世，直到他父亲逝世的时候，他在澳洲的家人都不知道黄秋生母子的存在。

　　时过境迁，黄秋生在采访中似乎也对逝去的生父释然了，两位亲哥哥也于3月20日到香港来看望他，亲人相聚自然是激动万分。黄秋生和两个哥哥开始讲述各自记忆中的父亲Frederick William Perry，两个哥哥和父亲相处的时间更长，自然有更多的故事可以说给黄秋生听。黄秋生感慨地和记者说道：“听了他们的讲述，我才更了解爸爸，才知道我的性格和一些行为的由来。”



　　对于找到两位同父异母的兄弟这件事，黄秋生表示：“这一切都太奇妙，太不可思议了。”

　　根据黄秋生之后提供资料，他的父亲Frederick William Perry于1955年偕妻子Vera Marjorie来港，妻子生于1919年9月8日，两人有一位77岁女儿Vera Ann、以及一对74岁的双胞胎John William及David Frederick兄弟。

　　John同David指出，他们同父母在1955年来到香港，几年后返回了英国，之后父亲又外派到香港工作。John和David也曾加入英国皇家空军，老年之后兄弟两人搬到了澳洲定居。两人是怎样得知黄秋生寻亲这件事呢？

　　David说：“当时我和John都在游艇上，是英国一位堂哥看到BBC的报道打电话给我，然后看到电视上有我父亲的照片，我大概明白了是我父亲的另一个孩子在找我们，然后就通过电视上提供的电话进行联系，最后就找到了Anthony。”

　　黄秋生在香港接待了两个哥哥，同时还拿出自己主演的电影DVD分享给哥哥，希望哥哥能够更多的了解自己。他的哥哥们表示：“因为很少看华语片，所以对黄秋生的演艺生涯并不了解，都是在取得联系之后在网上看了些资料，知道他是华语地区很有名的演员。但是，不管他是明星还是工人，既然我们知道他在这里，我们就一定要和他相见。”
年幼的黄秋生和妈妈

　　黄秋生也和妈妈说起了找到哥哥这件事，不过他妈妈已经患上了老年痴呆症，黄秋生说这件事情的时候，他妈妈正在吃饭，说完的时候，他妈妈突然就不吃了，黄秋生赶紧说道：“妈妈，我会一直在这里陪着你。”黄秋生说之后会安排一个家庭聚会，让妈妈见见这两位哥哥。

   编辑：汀

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关键词： 黄秋生 同父异母 哥哥
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黄秋生

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Anthony Wong

职业：演员 | 导演

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