时光网讯
由刘仪伟
编剧并执导的悬疑动作喜剧《我说的都是真的》
，3月27日在北京举办首映礼，导演刘仪伟
携主演小沈阳
、陈意涵
、罗海琼
、烧饼、李易祥
等主演亮相。刘仪伟现场畅谈创作故事背景，直言小沈阳
是这部戏的“动作担当”——“我们电影虽然没有特别复杂的动作戏，但有不少打架的戏，就是普通人打架的戏，小沈阳确实没少挨打。”
聊起创作动机，刘仪伟
导演表示这是一个来源于生活的故事，很多时候人们都在享受说大话带来的好处，他看过一个英国科学家做过的研究，一个人平均每天要说16次谎话，而这些谎话大多数都是善意的。主演小沈阳
则向观众力证《我说的都是真的》
是一部剧本扎实的电影，并表示“吹牛大王”夏至是他“很喜欢的角色”，这次和导演的合作非常默契，他也希望大家能喜欢这部电影。
片中有一场一镜到底的动作戏，勾起了几位主创的回忆。作为本片的“动作担当”的小沈阳和烧饼表示，他们其实完全不会动作戏，为了给观众带来真实的“笑果”，拍戏时不仅需要想着肢体动作，还需要想着眼神、表情等等方方面面，十分考验演员的应变能力，因此大家都没少磕碰，被撞得满身是伤。
作为一部爱情元素充足的电影，男女主人公的默契非常重要，小沈阳
和陈意涵
组成的“南北CP”让人眼前一亮，两人在现场互教东北话和台湾腔。陈意涵回忆在拍摄期间，剧组的每个人都被健谈的小沈阳逗得非常开心，她甚至被小沈阳的魔性口音洗脑，学会了好几句东北话。导演刘仪伟表示，小沈阳和陈意涵看起来是对不可能的组合，但他们真正演起来的时候，两人的化学反应是非常足的。
陈意涵不仅崇拜小沈阳的表演功力，还爆料说他是片场的“苍蝇王子”，她说“小沈阳在现场好厉害，打苍蝇的时候特别帅，每次都一下子就打死了，真的迷倒我了。”陈意涵笑说，“我平时合作的都是男神比较多，这次和小沈阳合作，是我从影以来的最大挑战。”
片中有一段小沈阳和陈意涵的亲密吻戏，小沈阳笑称这场戏是他的“银幕初吻”，一开始十分紧张，幸好有导演的亲身执导，才让他找对了表演的方向。陈意涵爆料说，“工作人员怕我放不开，还给我带了不少酒来喝，我说每天怎么这么多红酒。”
在随后进行的游戏环节中，众人不仅经受了测谎仪的检测，展现了花式吹牛技艺。陈意涵在触摸测谎仪的时候，还没有回答就被电到，大叫说“敲痛的，电到我了！”小沈阳被逼问“你对片酬满意吗？”，他回答满意，顺利通过了测谎仪的测试。最后众人纷纷秀出“戏精”、“著名挨打表演艺术家”等表情包，搞怪十足。
编辑：隐饮