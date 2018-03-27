《我说的都是真的》在京举办首映礼，仪伟现场畅谈创作故事背景，直言小沈阳是这部戏的“动作担当”，小沈阳和陈意涵组成的“南北CP”让人眼前一亮，两人玩起东北话和台湾腔的终极对决。









片中有一场一镜到底的动作戏，勾起了几位主创的回忆。作为本片的“动作担当”的小沈阳和烧饼表示，他们其实完全不会动作戏，为了给观众带来真实的“笑果”，拍戏时不仅需要想着肢体动作，还需要想着眼神、表情等等方方面面，十分考验演员的应变能力，因此大家都没少磕碰，被撞得满身是伤。









陈意涵不仅崇拜小沈阳的表演功力，还爆料说他是片场的“苍蝇王子”，她说“小沈阳在现场好厉害，打苍蝇的时候特别帅，每次都一下子就打死了，真的迷倒我了。”陈意涵笑说，“我平时合作的都是男神比较多，这次和小沈阳合作，是我从影以来的最大挑战。”





片中有一段小沈阳和陈意涵的亲密吻戏，小沈阳笑称这场戏是他的“银幕初吻”，一开始十分紧张，幸好有导演的亲身执导，才让他找对了表演的方向。陈意涵爆料说，“工作人员怕我放不开，还给我带了不少酒来喝，我说每天怎么这么多红酒。”





在随后进行的游戏环节中，众人不仅经受了测谎仪的检测，展现了花式吹牛技艺。陈意涵在触摸测谎仪的时候，还没有回答就被电到，大叫说“敲痛的，电到我了！”小沈阳被逼问“你对片酬满意吗？”，他回答满意，顺利通过了测谎仪的测试。最后众人纷纷秀出“戏精”、“著名挨打表演艺术家”等表情包，搞怪十足。





编辑：隐饮