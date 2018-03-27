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西蒙佩吉："星际迷航3"票房不好怪宣发

“第一支预告片就剧透真让人恼火！”

2018-03-27 16:25:04 来源：Mtime时光网

票房不好怪宣发，《星际迷航3：超越星辰》的西蒙·佩吉也是这么认为的。
（本文来自影视生活第一站 时光网）
西蒙佩吉和索菲亚·宝特拉在《星际迷航3》中

　　时光网讯 昆汀·塔伦蒂诺版《星际迷航》已开始筹备，但会否和之前三部发生联系还无定论。近日，《星际迷航3：超越星辰》主演兼编剧西蒙·佩吉对该片当年票房失利叫屈，他接受外媒采访时表示，影片票房不好主要是市场宣发有问题，一方面投入太少，另一方面预告片战略失误。

　　烂番茄新鲜度85%的《星际迷航3》1.85亿投资只换回3.43亿全球票房，是该系列2009重启以来表现最差的一部。

　　西蒙·佩吉说：“影片宣发推广做得太差，如果能像《自杀小队》那样推，起码会有更多人知道这部电影。但发行公司启动宣传比较晚，票房就不如《星际迷航：暗黑无界》了。”（《自杀小队》烂番茄27%，全球票房7.46亿，而且没在中国上映。）

　　

佩吉说的就是这支先导预告

此外西蒙·佩吉还认为影片预告战略有失误，“第一支先导预告就用野兽男孩乐队'Sabotage'这首歌，看过成片的就会知道这首歌用在片尾，有着惊喜和剧情逆转的作用在里面。但他们第一支预告就用，而且用了大段最后决战的画面，这让我真的很恼火。”

　　“预告片剪得太像无脑动作片，其实影片有很多致敬的梗在，上映那年还是《星际迷航》诞生50年，显然片方不知道怎么利用好这个元素。”

　　不过佩吉还是表示，他和很骄傲能和导演林诣彬拍了这部片，媒体评论也还不错，起码不像《星际迷航：暗黑无界》那样让大家失望。

　　可能佩吉的记忆有误，无论是在烂番茄网站还是MTC综合评分、IMDb网站甚至时光网，2009年开始重启的《星际迷航》系列中，《星际迷航3》都是评价最低的一部。

　　不过和其他影片相比（比如他提到的《自杀小队》），《星际迷航3：超越星辰》MTC68分、烂番茄85%、IMDb7.1分和时光网7.5分，算是评价优良的作品，全球不到4亿美元票房，确实让人失望。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：aeromsith520   编辑：aeromsith

关键词： 星际迷航3 西蒙佩吉 票房
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星际迷航3：超越星辰

星际迷航3：超越星辰 (2016)

7.5

导演：林诣彬

主演：克里斯·派恩

西蒙·佩吉

西蒙·佩吉

Simon Pegg

职业：演员 | 编剧

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