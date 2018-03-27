（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网讯 昆汀·塔伦蒂诺
版《星际迷航》已开始筹备，但会否和之前三部发生联系还无定论。近日，《星际迷航3：超越星辰》
主演兼编剧西蒙·佩吉
对该片当年票房失利叫屈，他接受外媒采访时表示，影片票房不好主要是市场宣发有问题，一方面投入太少，另一方面预告片战略失误。
烂番茄新鲜度85%的《星际迷航3》
1.85亿投资只换回3.43亿全球票房，是该系列2009重启以来表现最差的一部。
西蒙·佩吉说：“影片宣发推广做得太差，如果能像《自杀小队》
那样推，起码会有更多人知道这部电影。但发行公司启动宣传比较晚，票房就不如《星际迷航：暗黑无界》了。”（《自杀小队》烂番茄27%，全球票房7.46亿，而且没在中国上映。）
此外西蒙·佩吉还认为影片预告战略有失误，“第一支先导预告就用野兽男孩乐队'Sabotage'这首歌，看过成片的就会知道这首歌用在片尾，有着惊喜和剧情逆转的作用在里面。但他们第一支预告就用，而且用了大段最后决战的画面，这让我真的很恼火。”
“预告片剪得太像无脑动作片，其实影片有很多致敬的梗在，上映那年还是《星际迷航》诞生50年，显然片方不知道怎么利用好这个元素。”
可能佩吉的记忆有误，无论是在烂番茄网站还是MTC综合评分、IMDb网站甚至时光网，2009年开始重启的《星际迷航》
系列中，《星际迷航3》都是评价最低的一部。
不过和其他影片相比（比如他提到的《自杀小队》），《星际迷航3：超越星辰》MTC68分、烂番茄85%、IMDb7.1分和时光网7.5分，算是评价优良的作品，全球不到4亿美元票房，确实让人失望。
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