票房不好怪宣发，《星际迷航3：超越星辰》的西蒙·佩吉也是这么认为的。

（本文来自影视生活第一站 时光网）

西蒙佩吉和索菲亚·宝特拉在《星际迷航3》中

















佩吉说的就是这支先导预告 但他们第一支预告就用，而且用了大段最后决战的画面，这让我真的很恼火。” 此外西蒙·佩吉还认为影片预告战略有失误，“第一支先导预告就用野兽男孩乐队'Sabotage'这首歌，看过成片的就会知道这首歌用在片尾，有着惊喜和剧情逆转的作用在里面。





“预告片剪得太像无脑动作片，其实影片有很多致敬的梗在，上映那年还是《星际迷航》诞生50年，显然片方不知道怎么利用好这个元素。”













不过和其他影片相比（比如他提到的《自杀小队》），《星际迷航3：超越星辰》MTC68分、烂番茄85%、IMDb7.1分和时光网7.5分，算是评价优良的作品，全球不到4亿美元票房，确实让人失望。



