电源《头号玩家》的故事背景设定在2045年，现实社会令人失望，大家都把希望寄托于虚拟世界“绿洲”，其创始人哈利迪在临终前宣布，将自己的巨额财产和“绿洲”的所有权留给第一个破解三道谜题并拿到彩蛋的人，由此引发了全球玩家的激烈竞争。





《头号玩家》洛杉矶首映礼，斯皮尔伯格

《头号玩家》洛杉矶首映礼，斯皮尔伯格

《头号玩家》洛杉矶首映礼，西蒙·佩吉







在影片中，韦德沉迷“绿洲”只为逃避失意的现实，直到他遇见了女主角萨曼莎，让他不仅一路成长蜕变，还收获了美好的爱情。但是最初，萨曼莎把全部的注意力都聚焦在寻找彩蛋、对抗反派势力IOI上，对韦德的示好视而不见。饰演萨曼莎的奥利维亚·库克认为她对韦德的感情经历了从怀疑到信任的过程，“她开始认为韦德只是为了自己的私利才参加这次竞赛，随着相处才发现他并非自己想象的那样，而是真正懂得‘绿洲’创始人哈利迪的想法并且想要守护这份梦想的人。”





《头号玩家》由华纳兄弟影片公司出品，将于3月30日在中国内地与北美同步上映，跟随韦德与萨曼莎，共同进入超乎想象的“绿洲”世界，开启充满浪漫的超能冒险。