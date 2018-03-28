时光网讯
为了庆祝美剧《神盾局特工》
具有里程碑意义的第100集，本剧的众主创参加了2018年在加州阿纳海姆举办的2018神奇漫展“WonderCon ”，并回答了粉丝们的问题。
在播放了五季《神盾局特工》
的集锦短片后，主创们开始回答观众问题。汪可盈被问到，她是是如何发现在剧中角色原型就是漫画里的黛西时，汪可盈解释说，自己之前在网上有看过一些粉丝的分析，当时就在猜测她扮演的到底是哪个原型，其中一个答案就是黛西。“所以，当我被告知我有超能力的时候，我觉得我就是在扮演她，事实证明我猜对了。”
现场另一名粉丝站起向主创提问，哪部MCU电影是他们的最爱时，几位演员的答案都是《黑豹》
。沃德还笑着描述当初他跟克拉克讲，自己是多么喜欢这部电影时说:“我认为《黑豹》
是我最喜欢的漫威电影。”克拉克看着我说“我觉得《复仇者联盟》
也不错。”我说，“是的，这部电影的确很好”。他说，“你当然会这么说啊！要知道你可是你拿了片酬的！”沃德笑着说，那我还是最爱《复仇者联盟》
好了。
制片人毛丽莎·谭查罗恩
被问及，未来是否会有MCU的演员出现在剧中时，毛丽莎答道：“事实上，我们已经有MCU中的演员了呀。你们最爱的弗瑞局长——塞缪尔·杰克逊
不就在么，跟这种大明星合作，要按照他们的日程来拍摄，对大家来说是一个挑战。但能有这样的大明星来当我们这部剧的主演，我们是很幸运的”
《复仇者联盟3:无限战争》
即将在几周内上映，制片人杰夫·沃德
被问到，这部即将上映的电影将会如何影响《神盾局特工》
的未来。沃德回答说：“如果你看了预告，这些问题将不攻自破。”他继续讲到，“电影为我们开辟了一条道路，点亮了灵感，当《奇异博士》
出来的时候，我们发现了魔法这个东西。而当《银河护卫队》
上映后，我们的视线则被带向了太空。现在《复联3》即将上映，期待未来将给我们更多启示，让我们拥有更多创作空间和灵感。”