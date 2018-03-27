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冯小刚《手机2之朋友圈》立项曝剧情

霸唱"摸金玦"登银幕 甄子丹变胖子 国产奥特曼又来了

2018-03-27 19:01:00 来源：Mtime时光网

冯小刚15年后拍《手机》续作，定名为《手机2之朋友圈》；天下霸唱全新盗墓系列作品《摸金玦》将登大银幕；甄子丹《肥龙过江》中变身200多斤的胖子，挑战动作喜剧；国产奥特曼又来了。
（本文来自影视生活第一站 时光网）  



　　时光网讯  广电总局最新一期电影剧本备案、立项公示出炉。冯小刚15年后拍《手机》续作，定名为《手机2之朋友圈》；天下霸唱全新盗墓系列作品《摸金玦》将登大银幕；甄子丹《肥龙过江》中变身200多斤的胖子，挑战动作喜剧；以及国产奥特曼又来了。



　　《手机2之朋友圈》仍由冯小刚的老搭档刘震云执笔，剧情首度曝光：十八年前，严守一是电视台“有一说一”的主持人；十八年后，他成了网站“朋友圈”的主持人。严守一在主持节目的时候，说些朋友圈的奇闻趣事；在生活的朋友圈里，严守一和朋友之间，也发生了许多啼笑皆非的喜剧故事。

　　冯小刚曾透露，《手机2》也有好莱坞编剧同时参与撰写剧本，想要探讨人是机器、科技的主宰，还是科技和机器主宰了我们人类，它既是一部喜剧也是一部恐怖片。

霸唱出席《寻龙诀》活动

　　在本期立项公示中，天下霸唱的《摸金玦》改编成电影也受到关注。在2016中国杭州第二届版权合作与交易大会上，霸唱大大的《摸金玦》尚未出版，电影改编权就拍出了拍卖会的最高价，中南影业以4000万人民币的价格拿下了这个全新“盗墓IP”的电影改编权。



　　电影由《鬼吹灯精绝古城》编剧白一骢执笔，讲述了七十年代，几个年轻人到北大荒支边。为避狼灾，误入古墓并约定保守秘密。消息走漏，引来盗墓贼，几人再下古墓。发现墓是虚冢，真正暗层是一群自称鲁班传人的人为躲战乱修建的。最后他们一起战胜匪贼，重回地面。



　　甄子丹的全新动作喜剧《肥龙过江》也立项曝剧情。此前在《追龙》北京发布会上这一消息便以公布。据介绍，电影有点像当年的五福星系列。灵感源自甄子丹公司制作的一个广告，效果反馈不错，所以他和导演王晶一拍即合，计划将其拍成电影。片中甄子丹变身一枚胖子，目前正在拍摄中，全程在海外取景。




　　值得一提的是，“国产奥特曼”继《钢铁飞龙之再见奥特曼》之后，再出续作。去年的“八块腹肌奥特曼”和其海外版权纠纷曾引发争议，最终电影报收4000万元票房。此次续集名为《钢铁飞龙之奥特曼崛起》，仍是广州蓝弧动画制作。


　　日本漫画《王者天下》拍摄真人版并剧情曝光：2200年前，战乱持续。信与漂自幼是一对孤儿，信却因为漂做为替身被杀而无法释怀，但信为了与漂的约定，决定协助政，借助山民族的王楊端一族，推翻成蟜的军队，夺回了王位，迈向统一全中华的目标前进。

　　文艺片方面，王小帅的冬春影业备案了一部《西流湾》，这部片子曾入围FIRST青年电影展；实力演员颜丙燕主演的《冬去冬又来》也立项，这次她化身一位在战争时代的被命运湮没的女性，这是青年导演邢健继处女作《冬》之后的第二部长片。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

关键词： 立项 冯小刚 手机2 天下霸唱 摸金玦 甄子丹 肥龙过江 奥特曼
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