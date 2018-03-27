冯小刚15年后拍《手机》续作，定名为《手机2之朋友圈》；天下霸唱全新盗墓系列作品《摸金玦》将登大银幕；甄子丹《肥龙过江》中变身200多斤的胖子，挑战动作喜剧；国产奥特曼又来了。

（本文来自影视生活第一站 时光网）



























冯小刚曾透露，《手机2》也有好莱坞编剧同时参与撰写剧本，想要探讨人是机器、科技的主宰，还是科技和机器主宰了我们人类，它既是一部喜剧也是一部恐怖片。





霸唱出席《寻龙诀》活动



在本期立项公示中，天下霸唱的《摸金玦》改编成电影也受到关注。在2016中国杭州第二届版权合作与交易大会上，霸唱大大的《摸金玦》尚未出版，电影改编权就拍出了拍卖会的最高价，中南影业以4000万人民币的价格拿下了这个全新“盗墓IP”的电影改编权。







































日本漫画《王者天下》拍摄真人版并剧情曝光：2200年前，战乱持续。信与漂自幼是一对孤儿，信却因为漂做为替身被杀而无法释怀，但信为了与漂的约定，决定协助政，借助山民族的王楊端一族，推翻成蟜的军队，夺回了王位，迈向统一全中华的目标前进。







