（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网特稿 史蒂文·斯皮尔伯格
执导的《头号玩家》
3月30日中美两国同步公映，这部科幻片故事背景设定在2045年，现实社会令人失望，大家都把希望寄托于虚拟世界“绿洲”，其创始人哈利迪在临终前宣布，将自己的巨额财产和“绿洲”的所有权留给第一个破解三道谜题并拿到彩蛋的人，由此引发了全球玩家的激烈竞争。
在影片中，韦德沉迷“绿洲”只为逃避失意的现实，直到他遇见了女主角萨曼莎，让他不仅一路成长蜕变，还收获了美好的爱情。但是最初，萨曼莎把全部的注意力都聚焦在寻找彩蛋、对抗反派势力IOI上，对韦德的示好视而不见。
饰演女主角萨曼莎的奥利维亚·库克认为，她对韦德的感情经历了从怀疑到信任的过程，“她开始认为韦德只是为了自己的私利才参加这次竞赛，随着相处才发现他并非自己想象的那样，而是真正懂得‘绿洲’创始人哈利迪的想法并且想要守护这份梦想的人。”
《头号玩家》可以说是斯皮尔伯格之前未曾涉足的科幻游戏题材，而且还加入了VR的故事元素。但是，影片中的故事和角色又是那么的让人熟悉，片中会出现高达、钢铁巨人、蝙蝠侠、霸王龙等一系列经典流行文化元素，这是一部秒秒钟都会出现彩蛋的电影，斯皮尔伯格在娱乐电影方面的开拓精神始终让人敬佩。
现在，还是让我们来听听斯皮尔伯格和其他主创怎么讲述电影创作的心路吧——
记者:史蒂文，你曾经说过《头号玩家》是你电影生涯中难度最大的电影之一，为什么？
史蒂文·斯皮尔伯格：因为技术难度很大，如果你看过电影，就会知道要把那些场景放上银幕并不容易，这部电影花了三年时间才完成，从我读完小说，到我决定拍成电影，再到影片完成，总共花了三年时间，我没有料到这其中的难度会这么大。
既有技术难度，也有后勤方面的难度，既要拍摄现实中的故事，又要拍摄虚拟世界中的故事，这些演员都要扮演他们的游戏角色，所以他们要有想象力，而且我们打造出了一整个世界，这都要感谢工业光魔的努力。
记者:动作捕捉部分的拍摄和你们预料的有什么不一样吗？
奥利维亚·库克
: 去片场的第一天，和史蒂文还有马克·里朗斯
合作，我迫不及待想要引起他们的注意，所以我的表演非常细致入微，结果史蒂文走过来对我说，你的动作要大一点，表演要夸张一点，就像演舞台剧那样，这样工业光魔的技术人员才能把你的表演转化到你的角色身上，所以我们一直把这点牢记在心。
泰尔·谢里丹
:我也没有什么预期，对于从来没有尝试过的东西，我尽量保持开放心态，这也让我学到了很多，并迅速适应环境，最出人意料的是，我发现动捕表演非常自由，平常拍动作戏时，你会受到戏服、道具的束缚，但在拍摄本片的动作捕捉戏时，你需要变回六岁小孩，重拾自己的想象力，这让我感到巨大的自由。
记者:史蒂文，你在电影中打造过非常多充满想象力的世界，你觉得在打造这些世界时，有什么必须遵循的规则吗？
史蒂文·斯皮尔伯格：每部电影都要制定不一样的规则，没有哪种规则可以适用于每一部电影，每部电影都需要自己的规则，对我来说，不管是因为什么原因选择执导一部影片，都是这样的。所以每次的规则都不一样，要说有什么通用规则的话，那就是打造能让观众有共鸣的角色，这样才能把他们拉到影院，你的角色要能得到观众的认可，这点非常重要。
我之所以决定执导这部影片，当然是因为这是一个打造史诗级冒险故事的大好机会，自《侏罗纪公园》
和《夺宝奇兵》
以来，我好多年没拍过这种电影了，但最重要的还是角色，打造这个团队，“绿洲”五强玩家,这五名角色在友情的凝聚下，齐心合力从IOI公司的反派手中赢得彩蛋，这就是一项万能规则，角色一定要能引起观众的共鸣。