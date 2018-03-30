《头号玩家》是斯皮尔伯格之前未曾涉足的科幻游戏题材，而且还加入了VR的故事元素。斯皮尔伯格在娱乐电影方面的开拓精神始终让人敬佩。

（本文来自影视生活第一站 时光网）









在影片中，韦德沉迷“绿洲”只为逃避失意的现实，直到他遇见了女主角萨曼莎，让他不仅一路成长蜕变，还收获了美好的爱情。但是最初，萨曼莎把全部的注意力都聚焦在寻找彩蛋、对抗反派势力IOI上，对韦德的示好视而不见。





饰演女主角萨曼莎的奥利维亚·库克认为，她对韦德的感情经历了从怀疑到信任的过程，“她开始认为韦德只是为了自己的私利才参加这次竞赛，随着相处才发现他并非自己想象的那样，而是真正懂得‘绿洲’创始人哈利迪的想法并且想要守护这份梦想的人。”









《头号玩家》可以说是斯皮尔伯格之前未曾涉足的科幻游戏题材，而且还加入了VR的故事元素。但是，影片中的故事和角色又是那么的让人熟悉，片中会出现高达、钢铁巨人、蝙蝠侠、霸王龙等一系列经典流行文化元素，这是一部秒秒钟都会出现彩蛋的电影，斯皮尔伯格在娱乐电影方面的开拓精神始终让人敬佩。





现在，还是让我们来听听斯皮尔伯格和其他主创怎么讲述电影创作的心路吧——



