多面角色相互切换，影帝任达华所打造的“中国版绝命毒师”，颇具魅力，他自己也笑称：“我喜欢反派。在戏里，因为一场爱情，反派变成一个正面人物，所以说爱情对人的改变真得会很大。”

男主人公陆鸿（任达华饰）原是中山大学的化学老师，无私奉献，桃李满天下应该是他的人生，可鬼使神差的，三十岁时他开始制毒贩毒，一干就是十多年，本应是很多孩子的未来与希望，可他确成了一切罪恶的根源。









命运对他还是公平的，一场车祸让他遇见了高桥（余男饰），他重获生命的意义，也找到了一生中最开心的两件事，做饭与救人。曾行走于悬崖峭壁的他，最终也成为了制服犯罪集团的利剑。





多面角色相互切换，影帝任达华所打造的“中国版绝命毒师”，颇具魅力，他自己也笑称：“我喜欢反派。在戏里，因为一场爱情，反派变成一个正面人物，所以说爱情对人的改变真得会很大。”

终极预告片中，众多人物悉数亮相，任达华饰演的毒枭陆鸿一派憨厚暖男形象深入人心，怎么看都无法将他和恶魔毒贩联系到一起。此次余男饰演的缉毒警高桥直爽干练，与她以往饰演的角色略有不同。王砚辉饰演贩毒集团的大毒枭游勇，看似粗犷豪放大大咧咧，实际老谋深算、心狠手辣。

编辑：hello王小羊