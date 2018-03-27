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任达华演绎“中国版绝命毒师”

电影《西北风云》终极预告&海报双发

2018-03-27 20:30:10 来源：Mtime时光网

多面角色相互切换，影帝任达华所打造的“中国版绝命毒师”，颇具魅力，他自己也笑称：“我喜欢反派。在戏里，因为一场爱情，反派变成一个正面人物，所以说爱情对人的改变真得会很大。”

终极预告片

　　时光网讯　由任达华余男主演的电影《西北风云》终极预告、海报双发。阴森的制毒窝点开场，诡异吓人，一句“从今天起，我不干了”悬念迭起。一众角色纷纷亮相，孰是孰非，是生是死，4月13日这场生死之约引人期待。
 
　　男主人公陆鸿（任达华饰）原是中山大学的化学老师，无私奉献，桃李满天下应该是他的人生，可鬼使神差的，三十岁时他开始制毒贩毒，一干就是十多年，本应是很多孩子的未来与希望，可他确成了一切罪恶的根源。

　　剧情设定上一时间会让人联想到美剧《绝命毒师》，可男主人公所处的环境确大不相同，陆鸿一生没有结婚、没有孩子、没有朋友更可以说没有做过开心的事，一生不知所为何，是何其悲惨的事。

　　命运对他还是公平的，一场车祸让他遇见了高桥（余男饰），他重获生命的意义，也找到了一生中最开心的两件事，做饭与救人。曾行走于悬崖峭壁的他，最终也成为了制服犯罪集团的利剑。

　　多面角色相互切换，影帝任达华所打造的“中国版绝命毒师”，颇具魅力，他自己也笑称：“我喜欢反派。在戏里，因为一场爱情，反派变成一个正面人物，所以说爱情对人的改变真得会很大。”
 
　　终极预告片中，众多人物悉数亮相，任达华饰演的毒枭陆鸿一派憨厚暖男形象深入人心，怎么看都无法将他和恶魔毒贩联系到一起。此次余男饰演的缉毒警高桥直爽干练，与她以往饰演的角色略有不同。王砚辉饰演贩毒集团的大毒枭游勇，看似粗犷豪放大大咧咧，实际老谋深算、心狠手辣。

   编辑：hello王小羊

关键词： 任达华 余男 西北风云
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