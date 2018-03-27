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马天宇万茜组CP演绎《三国机密》

这次“三国”主角不再是诸葛亮刘关张

2018-03-27 21:24:05 来源：Mtime时光网

《三国机密》调换人物视角，主角不再是“诸葛亮”、“刘关张”等“传统英豪”，而是以过往三国题材中存在感孱弱的汉献帝刘协及东汉王室为中心，铺陈叙述东汉末年的皇权变迁史。
　　时光网讯  3月27日，古装权谋谍战剧《三国机密之潜龙在渊》（以下简称《三国机密》）举办开播发布会，该剧改编自马伯庸同名小说，主演马天宇万茜组“帝后CP”。该剧今晚在腾讯视频独家上线。



　　《三国机密》讲述了汉献帝刘协被曹操迎奉于许都后，周旋于列强之间，与同道携手复兴汉室的故事。该剧大胆调换人物视角，主角不再是“诸葛亮”、“刘关张”等“传统英豪”，而是以过往三国题材中存在感孱弱的汉献帝刘协及东汉王室为中心，铺陈叙述东汉末年的皇权变迁史。

　　从现场曝光的预告看，该剧整体故事基调与原著一致，但在感情线上有所扩充。其缘由在于：《三国机密》的原著不长，考虑到观众的偏好，在剧本改编中扩写了感情线，深挖“爱情”和“兄弟情”，从而让这部剧的青春感更强。原著作者马伯庸也在剧中饰演了一个角色，体验一下当演员的感觉。他表示：“看到主演们都很认真地揣摩角色，认真表演。我觉得这部剧应该很不错。”

　　在《三国机密》之前露出的片花中，马天宇、万茜的粉红桥段“饺子吻”已被网友竞相模仿，马天宇现场爆料：“饺子吻的味道不可描述，但是韭菜鸡蛋馅儿的饺子还挺好的。”此外，发布会还放出等一系列撒糖剧照，马天宇、万茜现场为粉丝再现“拧耳朵”的恩爱桥段。



　　此外，郭嘉的扮演者王阳明、貂蝉的扮演者董璇、曹操的扮演者谢君豪、满宠的扮演者屠楠、司马懿的扮演者韩东君、唐瑛的扮演者董洁和曹丕的扮演者檀健次也登台亮相，讲述穿越到东汉王室乱世浮沉的故事。

   编辑：hello王小羊

关键词： 马天宇 万茜 三国机密之潜龙在渊
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