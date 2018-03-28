《中邪》曝终极海报及观影实录预告，海报真实还原了民间风俗——“还人”场景，而预告中“54%的女性观众被吓哭”的观影提示，使影片恐怖程度升级。





此次曝光的预告片记录了观众观影时的真实反映，影片片段与观众反应穿插进行。片中观众时而惊声尖叫，时而被吓得猛靠座椅，不少人更是不时捂住双眼从指缝中窥视屏幕，一副充满恐惧却又难掩期待的神情。预告片中“每分钟120次的骤烈心跳，21次的惊魂尖叫，54%的女性观众被吓哭”的观影提示也使影片恐怖程度再度升级。





与预告片同时曝光的海报则是以中国传统皮影艺术的形式呈现，真实还原了影片中所描述的民间风俗——“还人”场景。枯树下身着红袄的女人被肆意摆布着，三个不同层次的面貌映在幽暗泛黄的老旧驴皮上，仿佛她的“灵魂”正在归于一体。一张张皮影貌似一个个被邪祟牵制着的“中了邪”的人，人鬼莫辨，晦暗难分。





与以往“一惊一乍式”恐怖片所制造的恐怖氛围不同，该片通过“伪纪录片”的拍摄手法记录，对中邪场景和仪式进行了真实的还原，以第一视角的视觉原汁原味地为观众呈现出最真实、直接的恐惧感与窒息感。





据了解，为真实还原民间风俗的“还人”仪式，导演马凯按照当地的习俗，真的“请”了一个小纸人回来，并取名为“小丽”，切身感受“还人”全过程。而为了保证影片的真实感，片中不少角色都是由当地的民间艺人客串出演。真实的场景还原与设计都使得本片的惊悚程度无限升级。





编辑：隐饮