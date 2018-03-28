网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《中邪》曝终极海报&观影实录预告

吓哭！真实恐怖场景引满场观众高声尖叫

2018-03-28 09:55:43 来源：Mtime时光网

《中邪》曝终极海报及观影实录预告，海报真实还原了民间风俗——“还人”场景，而预告中“54%的女性观众被吓哭”的观影提示，使影片恐怖程度升级。
       

《中邪》观影实录预告

时光网讯 由新晋导演马凯执导的恐怖片《中邪》于今日发布了观影实录预告片及最新海报。此次预告片记录了影片播放过程中观众的真实反映，影院内尖叫声此起彼伏，观众直呼“没眼看”。而最新版的海报则是以中国传统皮影艺术的形式呈现，光影交错中尽显恐怖氛围，再次将观众的期待推上了新的高度。

       此次曝光的预告片记录了观众观影时的真实反映，影片片段与观众反应穿插进行。片中观众时而惊声尖叫，时而被吓得猛靠座椅，不少人更是不时捂住双眼从指缝中窥视屏幕，一副充满恐惧却又难掩期待的神情。预告片中“每分钟120次的骤烈心跳，21次的惊魂尖叫，54%的女性观众被吓哭”的观影提示也使影片恐怖程度再度升级。

       与预告片同时曝光的海报则是以中国传统皮影艺术的形式呈现，真实还原了影片中所描述的民间风俗——“还人”场景。枯树下身着红袄的女人被肆意摆布着，三个不同层次的面貌映在幽暗泛黄的老旧驴皮上，仿佛她的“灵魂”正在归于一体。一张张皮影貌似一个个被邪祟牵制着的“中了邪”的人，人鬼莫辨，晦暗难分。

       与以往“一惊一乍式”恐怖片所制造的恐怖氛围不同，该片通过“伪纪录片”的拍摄手法记录，对中邪场景和仪式进行了真实的还原，以第一视角的视觉原汁原味地为观众呈现出最真实、直接的恐惧感与窒息感。

       据了解，为真实还原民间风俗的“还人”仪式，导演马凯按照当地的习俗，真的“请”了一个小纸人回来，并取名为“小丽”，切身感受“还人”全过程。而为了保证影片的真实感，片中不少角色都是由当地的民间艺人客串出演。真实的场景还原与设计都使得本片的惊悚程度无限升级。

       据悉，电影《中邪》即将于4月4日清明时节公映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 中邪 终极海报
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

中邪

中邪 (2018)

0.0

导演：马凯

主演：董天文 何佳

马凯

马凯

Kai Ma

职业：导演 | 编剧

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

银幕机甲盘点，直男有必要了解一下

《环太平洋2》上映回顾我们的机甲情结

“我来组成头部！”
2

巨石强森很忙！好莱坞六大公司通吃

超过10部电影等他开工 2024年竞选总统！

强森很忙，近年来他已经把好莱坞六大公司的电影都主演了..
3

美队你还好么？WonderCon漫展直击

Coser五花八门各显神通 超级英雄最受追捧

36
话不多说，COSER们已经摆好了各种poss，大家尽情拍照吧..
4

华语科幻片"明日战记"预告现末日废墟

古天乐身着动力装甲 外星生物侵蚀地球

华语科幻片《明日战记》预告曝光，古天乐、刘青云、刘嘉..
5

克里斯·埃文斯表示将不再出演美队

今秋"复仇者联盟4"补拍将是最后一次穿战衣

克里斯埃文斯表示《复联4》的补拍结束后，他与漫威的合..

查看更多