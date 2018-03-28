戛纳以前的规矩是，一部电影一般会在晚上举办首映式红毯和公映看片，那么当天白天会有三场媒体的观影场次。观影结束后，导演和演员们会进行photo call拍照环节，接受媒体采访，举办发布会等等。现在的媒体人手速都非常快，如果参加的是早上第一场，那么观影刚刚结束，社交网站上早有了短评，长评一般下午也会发表，会对一部影片的质量形成初步的“媒体评价”。







去年的戛纳电影节红毯上 让人印象最深刻的就是这几位《牡丹花下》中的仙女





而当晚举办的首映式上，导演和演员们走上红毯时，所有观众已经对这部影片的质量心里有了数，迎接他们的要么是好评带来的鲜花和掌声，要么就是差评所带来的尴尬和羞愧（有的主创可能并不羞愧——参加毕志飞针对自己得了“金扫帚奖”所发的微博）。首映红毯仪式后，主创们会和拿到了公映邀请函的电影行业人士/观众/影迷们一起看片。





福茂宣布的新变动意味着，从今年的第71届戛纳电影节开始，媒体记者们不再有机会比晚上的公映早几个小时看片儿，及时发表影评，而是：





卢米埃大厅可以容纳2000多名观众 1. 如果首映式在当晚7点举行，那么记者们会和主创们一起，在当晚首映式后举办的公映场次上一起观影。主创和观众们会在能容纳2300人的卢米埃大厅中，而记者们则会在稍小一点、能容纳1068人的德彪西厅中——戛纳电影节期间会来4000多名记者，原本的三场看片还缩成了一场。 如果首映式在当晚7点举行，那么记者们会和主创们一起，在当晚首映式后举办的公映场次上一起观影。主创和观众们会在能容纳2300人的卢米埃大厅中，而记者们则会在稍小一点、能容纳1068人的德彪西厅中——戛纳电影节期间会来4000多名记者，原本的三场看片还缩成了一场。





2. 如果首映式是晚上10点举办，那么记者们当晚不能看片，第二天早上8点半才可以看。





3. 每天下午举办的主竞赛单元参赛影片，和“一种关注”单元的观影，不再有单独的媒体场次，记者们会和拿到邀请函的观众们一起观影。













福茂承受了来自于电影卖方、明星经纪人和宣发方的巨大压力，必须要把当晚首映影片的媒体反应尽量往后拖延，不然如果在首映前，大家就都知道这可能是部烂片，这几乎会决定一部电影的命运。许多片方和电影人会因此转投评论稍温和些的威尼斯和多伦多电影节，而福茂则需要留住他们，让他们不要害怕把作品带到戛纳这一世界上最牛X的电影节上来。







“大魔王”当主席





去年，福茂曾提到过为什么会需要这样的变化，“我们现在身处于新世界当中，以前媒体会比观众早24小时看片儿，因为他们需要写影评，还要等着报社留出时间来刊登发表。”上周在与《Variety》的访谈中，福茂依然说他愿意“等24小时，在报纸上读到影评就好。我们这一代人尊重媒体，我觉得推特和那种正式发表的影评是不一样的。”他也称，这一举措是为了“让首映式和红毯重新成为电影节的焦点”（而不是影片质量？）。













