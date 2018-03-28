《湮灭》曝光了一组全新人物海报。娜塔莉·波特曼领衔的全女性科考团神秘登场。









高级智慧地外来袭 女性科学家组队探险





本次齐发的六张人物海报，在统一的“湮灭”风格之下又各自隐藏了玄机。人物面部特写占据了整个画面，但一半脸颊却已被流动的粘稠状彩色光晕侵染，这种神秘物质被称为“闪晃”，虽经多次接触考察，但成因及运动规律仍是未解之谜。





一支全部由女性科学家组成的探险队伍在好莱坞电影中显得尤其抢眼。她们仅依靠极简装备徒步进入“X区域”，目的是将现代科技对未知地外生命的干扰降到最低。而仔细观察这些人物露出的左眼眼球就会发现，它们已经变成了“闪晃”色，也说明了某种高级智慧正在悄无声息地改变着人类基因。





“闪晃”折射扰乱心智 勘探队相互猜忌冲突暗起





海报中各人物细微表情的变化也暗示了他们的性格差异。娜塔莉饰演的生物学家在原著中被称为“幽灵鸟”，这一别称准确概括了她沉迷科学、对感情之事冷漠抽离的特质。所以，比起心理学家颇有深意的微笑、护理师的若有所思、物理学家的绝望，生物学家的特写则更显得波澜不惊。





电影中，“闪晃”不仅造成了时间、光波、动植物等发生“折射”，也对人类基因产生干预，不断对其进行修正和复制。目睹了一系列基因突变和遭遇不明生物袭击的队员们，开始各怀心思，互相猜忌。而就在此刻，伴随着冲突的逐渐升级，人物性格也暴露得更加彻底，对“X区域”的试探性勘探也有了更为惊人的发现。





电影《湮灭》由亚力克斯·嘉兰执导、奥斯卡影后娜塔莉·波特曼领衔好莱坞全明星阵容出演，将于4月13日全国公映。

编辑：Joker