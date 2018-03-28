网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

陈思诚宣布《唐探3》定档2020年春节

仍由宝强刘昊然主演 妻夫木聪张子枫回归

2018-03-28 10:46:25 来源：Mtime时光网

陈思诚宣布《唐人街探案3》定档2020年春节大年初一上映，粉丝为电影自制了多张饭制海报，届时除了王宝强、刘昊然这对铁打的组合外，第一二部中的张子枫和妻夫木聪也将回归新片。
       时光网讯 目前，电影《唐人街探案2》的总票房已突破33.87亿，荣登中国影史票房第三，华语2D电影票房冠军和华语喜剧电影票房冠军。“唐探”系列两部电影接连以口碑票房双高的成绩得到市场认可，也催生了观众对《唐人街探案3》东京篇的期待，更有粉丝为电影自制了多张饭制海报。

       据陈思诚导演透露，《唐探3》将是一个以推理为主的故事，非常烧脑。届时除了王宝强刘昊然这对铁打的组合，一二部中的张子枫和妻夫木聪也将回归，该电影将在2020年大年初一和观众见面。

       在《唐探2》结局的部分，唐仁和野田昊都接到一个来自日本的电话，大呼案子太难，提前透露了第三部的故事地点——东京。陈思诚透露，《唐探3》已被列入拍摄计划，未来将在2020年大年初一和观众见面。

       前两部电影的火爆，为“唐探”系列奠定了坚实的基础，尽管第二部还没下映，观众对于第三部的期待已经相当之高，粉丝甚至为《唐探3》自制了各式定档海报，足见观众对《唐探3》的期待。

       “《唐探3》将是我导演的最后一部‘唐探’电影了，如果大家喜欢，我可能会做监制”，陈思诚坦言，未来还是希望能尝试更多风格的电影。他还透露，之所以选择将故事放在东京，因为日本是闻名的推理大国，有许多知名的推理大家，第三部将是一个推理为主的案情，非常烧脑。

       据悉，《唐探3》还是由原班人马打造，除了唐仁、秦风，《唐探1》中张子枫饰演的思诺将会回归，帮助秦风化解难题，《唐探2》中妻夫木聪饰演的野田昊也将获得更多的戏份。三部电影的人物聚集在一起，是否能破解前两部的悬念，大神Q是否会现出真身，都成为观众猜测的焦点。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 唐人街探案3 定档 王宝强 刘昊然 妻夫木聪 张子枫
关注时光网微信

相关电影/影人

唐人街探案3

唐人街探案3 (2020)

0.0
陈思诚

陈思诚

Sicheng Chen

职业：导演 | 演员 | 编剧 | 制作人

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

银幕机甲盘点，直男有必要了解一下

《环太平洋2》上映回顾我们的机甲情结

“我来组成头部！”
2

巨石强森很忙！好莱坞六大公司通吃

超过10部电影等他开工 2024年竞选总统！

强森很忙，近年来他已经把好莱坞六大公司的电影都主演了..
3

美队你还好么？WonderCon漫展直击

Coser五花八门各显神通 超级英雄最受追捧

36
话不多说，COSER们已经摆好了各种poss，大家尽情拍照吧..
4

华语科幻片"明日战记"预告现末日废墟

古天乐身着动力装甲 外星生物侵蚀地球

华语科幻片《明日战记》预告曝光，古天乐、刘青云、刘嘉..
5

克里斯·埃文斯表示将不再出演美队

今秋"复仇者联盟4"补拍将是最后一次穿战衣

克里斯埃文斯表示《复联4》的补拍结束后，他与漫威的合..

查看更多