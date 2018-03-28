陈思诚宣布《唐人街探案3》定档2020年春节大年初一上映，粉丝为电影自制了多张饭制海报，届时除了王宝强、刘昊然这对铁打的组合外，第一二部中的张子枫和妻夫木聪也将回归新片。









在《唐探2》结局的部分，唐仁和野田昊都接到一个来自日本的电话，大呼案子太难，提前透露了第三部的故事地点——东京。陈思诚透露，《唐探3》已被列入拍摄计划，未来将在2020年大年初一和观众见面。





前两部电影的火爆，为“唐探”系列奠定了坚实的基础，尽管第二部还没下映，观众对于第三部的期待已经相当之高，粉丝甚至为《唐探3》自制了各式定档海报，足见观众对《唐探3》的期待。





“《唐探3》将是我导演的最后一部‘唐探’电影了，如果大家喜欢，我可能会做监制”，陈思诚坦言，未来还是希望能尝试更多风格的电影。他还透露，之所以选择将故事放在东京，因为日本是闻名的推理大国，有许多知名的推理大家，第三部将是一个推理为主的案情，非常烧脑。





据悉，《唐探3》还是由原班人马打造，除了唐仁、秦风，《唐探1》中张子枫饰演的思诺将会回归，帮助秦风化解难题，《唐探2》中妻夫木聪饰演的野田昊也将获得更多的戏份。三部电影的人物聚集在一起，是否能破解前两部的悬念，大神Q是否会现出真身，都成为观众猜测的焦点。

编辑：隐饮