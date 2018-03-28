《狂暴巨兽》曝“异兽浩劫”版预告，巨狼巨鳄强劲来袭，人类形势危急，由强森带领的拯救世界“小分队”让人看到了一丝希望。





此次曝光的预告气氛紧张节奏紧凑，由娜奥米·哈里斯饰演的基因学家似乎陷入“破罐子破摔”的困境，无能为力道：“情况还能差到哪里去”。而随着激昂的背景音乐与鼓点响起，预告逐渐出现了振奋人心的画面：强森正协同人类搭档与“巨猩搭档”，开启强势反击，誓要拯救世界。





巨石强森对阵凶猛巨兽 城市废墟中，强森与乔治正灰头土脸相对而立，探讨反击计划。强森一句“乔治，我们必须在它们把这座城市毁掉之前阻止它们”的台词，似乎也预示着巨石巨兽这对最佳搭档或将再度合体，携手反击巨兽！不论是同抗强敌的兄弟情深，还是硬汉柔情的英雄气质，都让人瞬间一燃！而强森对娜奥米说“我们一起拯救世界吧”和“我们一起上”，也似乎预示着反击之战已蓄势待发。



